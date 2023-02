Clizia Incorvaia, tutta nuda sui social: il motivo è commovente

Clizia Incorvaia lascia a bocca aperta i suoi numerosi fan. Senza veli su Instagram. Sensuale e dolcissima.

L’influencer deve indubbiamente moltissimo al GF Vip. Difatti è lì che più di tre anni fa ormai ha incontrato l’uomo della sua vita e con il quale ha costruito una nuova famiglia. Stiamo chiaramente parlando del giovane e affascinante Paolo Ciavarro, star di Forum. Lei, quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, aveva già un matrimonio finito alle spalle, con leader del Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Con lui aveva messo al mondo la piccola Nina. Paolo aveva invece finito una storia importante. A credere per prima nel loro amore e a dimostrare tutta la simpatia nei confronti della donna è stata Eleonora Giorgi, che ha iniziato a dire che fosse la persona adatta per suo figlio. La coppia dovuto affrontare immediatamente un grande ostacolo appena usciti del gioco.

Stiamo parlando dell’avvento del Covid-19 e del primo lungo ed estenuante lockdow. Lui, non appena ha potuto, è andato a trovarla in Sicilia dai genitori di lei. Poi è è arrivata la decisione di iniziare a vivere a Roma. Lei ha dunque lasciato la sua Milano per iniziare la convivenza e il tempo ha dato loro ragione. Sono ancora felici e più innamorati che mai e lo scorso anno sono diventati genitori dello splendido Gabriele.

Lei è sempre al top

Sia mamma che papà hanno vissuto assai intensamente il suo arrivo e hanno costantemente tenuti aggiornati i rispettivi fan sui Social sulla gravidanza di Clizia. Lei, a pochi mesi dal parto, è ritornata in gran forma. Il merito? Certamente di Madre Natura, che è stata molto generosa con lei, ma anche di un’alimentazione sana, varia e controllata e di tanto sport.

Non per nulla ama ammaliare i suoi numerosissimi estimatori con numerosi scatti dove mette in risalto non solo la sua fulgida bellezza, ma anche la sua incredibile fisicità. E ora, con nuove fotografie in bianco e nero, molto chic e dal gusto retrò, li ha voluti lasciare letteralmente a bocca aperta, apparendo senza veli.

Gli scatti senza veli su Instagram

Il motivo che si nasconde dietro a tale scelta, molto apprezzata dal vasto popolo del Web, è da collegarsi alla realizzazione di alcuni nuovi tatuaggi. In poche parole l’Incorvaia ha voluto mostrare impressi sulla sua pelle i nomi dei suoi due adorati figli, quali Nina e Gabriele. Un gesto molto tenero che anche molti altri personaggi dello show business hanno fatto per le loro creature.

Dulcis in fundo, ha anche postato un video dove si vede la sua tatuatrice di fiducia che realizza i disegni sul suo copro. Tanti i consensi da parte dei suoi fan, ma anche di alcuni vip, tra cui citiamo le meravigliose Jo Squillo e Pamela Prati. Immancabile poi il cuoricino del suo Paolo, che non ha mai nascosto di voler condurre a giuste nozze la sua bellissima compagna.