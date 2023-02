Ludovica Valli, a pochi giorni dal parto si è mostrata in reggiseno e slip: è boom di commenti

Ludovica Valli, la nota influencer, si è mostrata a pochi giorni dal parto in slip e in reggiseno, è boom di commenti, i follower sono impazziti.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, si è mostrata in un recente video a pochi giorni dal parto del suo secondogenito, con solo indosso slip e reggiseno. È boom di commenti da parte dei suoi follower, non tutti la sostengono.

Ludovica Valli e il video in slip e reggiseno

Per chi non la conoscesse, Ludovica Valli ha partecipato in veste di tronista nel 2015 al noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da allora di strada, sia professionale sia sentimentale, ne ha fatta. È diventata una nota influencer social su diversi argomenti, nonché modella e personaggio televisivo.

Ha partecipato a Temptation Island, dove ha avuto momenti molto burrascosi con il suo compagno dell’epoca, Fabio Ferrara. Dopo diverse storie finite male, Ludovica ha trovato finalmente la felicità con il suo attuale compagno Gianmaria Di Gregorio nonché padre dei suoi due figli, Anastasia Ludovica e Otto Edoardo.

Il video tanto chiacchierato in lingerie

Ludovica Valli ha da poco pubblicato un video su Instagram a poche ore dal parto del suo secondogenito, Otto Edoardo, nel quale si mostra con addosso slip e reggiseno. Ha ricevuto un boom di commenti alcuni positivi altri meno, in quanto non tutti hanno gradito vedere quel “balletto” tra le note di Supereroi di Mr. Rain.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

In realtà è un video molto bello, in quanto la nota influencer si mostra vulnerabile e naturale al 100%, senza filtri, senza make-up e senza abiti lussuosi. L’intimo raffigurato è quello che ogni donna che ha appena partorito deve indossare durante la permanenza in ospedale. Quello che si può vedere è una mamma innamorata alla follia del suo pargoletto appena nato, alla fine è solo quello che conta, senza troppi fronzoli e griffe.

Tra l’altro Ludovica Valli ha fatto preoccupare tutti in quanto dopo questo video in cui viene ritratta felice e sorridente, si è mostrata in un secondo in tutta la sua vulnerabilità e in molti temono per lei la Depressione post partum, ecco quello che ha dichiarato la Valli:

“È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia aveva subito segni/ferite indelebili, ecco perché ora piango…sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente. Sto bene, ho solo un po’ paura. Vi racconterò tutto molto presto”.