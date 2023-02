Marco Mengoni, non è sempre stato così: eccolo quando pesava 106 kg

Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023, si sta godendo il meritato successo. Non tutti sanno che qualche anno fa era irriconoscibile. Ecco una foto che punta dal passato.

Marco Mengoni, nato il 25 dicembre 1988, è un cantante italiano. A 16 anni ha deciso di intraprendere la carriera solista, dunque si è messo alla prova nella terza edizione del talent show X Factor. Quest’esperienza televisiva gli permesso di firmare un contratto con la Sony Music e da allora ha ottenuto una grande popolarità.

Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2010 con Credimi ancora, nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite. Nelle ultime due occasioni ha portato a casa la coppa della vittoria. L’anno 2013 è stato ricco di soddisfazioni perché ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Music Awards e MTV Europe Music Awards.

Dotato di una voce dal timbro soul e a tratti pop rock, il critico Mario Luzzatto ha usato la seguente descrizione: “Modulazione originale e di straordinaria modernità con venture blues”. Come se non bastasse cantanti del calibro di Mina e Lucio Dalla hanno dato un giudizio positivo sul suo talento canoro.

Adesso sta assaporando la seconda vittoria sul palco dell’Ariston. I fan sono contenti per lui perché è stata apprezzata la sua inestimabile bravura artistica. Chi non lo segue fin dai suoi primi esordi non sa com’era in passato, cioè decisamente diverso da oggi. Ecco una foto di qualche anno fa.

“Ho iniziato a lavorare su me stesso”

“Pesavo 106 chili e oggi non mi vedo bello, avevo i capelli lunghi che mi coprivano gli occhi quasi a non voler far individuare il mio stato d’animo. Più avanti ho fatto fatica a capire il confine tra bellezza oggettiva e soggettiva proprio per il dismorfismo e così ho iniziato a lavorare su me stesso”, ecco cosa ha detto durante un’intervista rilasciata a 7 Corriere.

Poi ha aggiunto: “E’ stato difficile accettare che gli altri mi vedessero bello e anche nel mio percorso di analisi e terapia ci siamo incagliati su questo. Alla fine piace sentirselo dire, però penso che la bellezza sia quel condimento in più in un piatto che deve essere già buono” .

Il prima e il dopo – Youbee.it

Doti nascoste del cantante

Facendo un confronto tra il prima e il dopo, è evidente che il cambiamento sia stato radicale. Non a caso sembra un’altra persona. La perdita di peso non è stata semplice, eppure quella versione del cantante è solo un lontano ricordo. Sicuramente è stato un traguardo raggiunto con tanta dedizione e anche sacrificio.

Nonostante tutto Marco Mengoni si è dichiarato un bravo chef: “Preparo lasagne con i funghi, la parmigiana e soprattutto i supplì, che a Milano non si trovano da nessuna parte”.