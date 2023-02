“Ci credo che tua figlia non ti parla”: Attilio Romita massacra Oriana e il web lo asfalta

GF Vip, una frase da poco pronunciata dal giornalista Attilio Romita non piace affatto ai telespettatori. Il Web lo asfalta in men che non si dica.

L’attuale edizione del GF Vip, la settima per l’esattezza, sarà ricordata come una delle più polemiche e chiacchierate di sempre. Alfonso Signorini, il suo accorto e carismatico conduttore, ne ha viste di tutti i colori fin dalle sue primissime battute. Scintille a non finire, battute fuori luogo, parolacce a go go e persino qualche bestemmia.

Veri e propri atti di bullismo che sono costati in men che non si dica la squalifica e l’uscita di scena di alcuni concorrenti. Altri sono entrati nella Casa più spiata d’Italia con il preciso scopo di mettere ancora più pepe e non sono più mancati neanche le rentrèe di alcuni ex storici gieffini, come Edoardo Tavassi e Luca Onestini.

Tra le donne, quella che è maggiormente nel mirino degli altri concorrenti, è la bellissima Oriana Marzoli. Dopo aver malamente chiuso le sue liason con Antonino Spinalbese e con Daniele Dal Moro, è sovente presa in giro pure dagli altri maschi della Casa. E ora arriva la battuta poco felice su di lei da parte del noto giornalista di Mamma Rai.

La rivelazione shock su Oriana

La giovane donna è stata grandissima protagonista di una puntata serale del reality, dove Alfonso Signorini ha rivelato, senza troppe cerimonie, che in passato è stata in prigione a causa di un uomo. Si tratta di un suo ex storico, per il quale lei non prova più nulla. Dopo l’ennesima e fortissima discussione, lei voleva cacciarlo via di casa.

Aveva già avvertito sua madre di tale decisione e affidato a lei il compito di comunicarla tramite telefonata all’uomo. Sta di fatto che costui non ha risposto e a quel punto la donna ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Esse, giunte in loco e, valutata la situazione creata, hanno portato via entrambi. E ora arriva una nuova doccia fredda per lei.

Attilio Romita e le sue parole per Oriana

Attilio Romita, in un momento di relax e confidenza in giardino, riferendosi alla splendida modella, ha utilizzato parole poco lusinghiere nei suoi confronti. Nonostante abbia ammesso lui stesso di fare un discorso alquanto maschilista, i suoi concetti hanno fatto immediatamente storcere il naso ai più.

In poche parole, avrebbe consigliato a Oriana di puntare maggiormente sulla sua fisicità e sulla sua avvenenza, per farsi più strada all’interno della Casa. Ha anche chiaramente fatto intendere che non gli sarebbe dispiaciuto abbracciarla. Il polo del Web a quel punto è letteralmente insorto e c’è anche chi ha sostenuto che capisce il motivo per cui sua figlia non voglia più avere a che fare con lui.