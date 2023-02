GF Vip, i concorrenti sentono la prima volta la canzone di Mengoni: la reazione è assurda

Nella Casa del Grande Fratello Vip, non si è potuto chiaramente seguire il Festival di Sanremo 2023. La reazione di alcuni gieffini dopo l’ascolto del pezzo vincitore della nota kermesse.

Il GF Vip 7 è iniziato nel mese di settembre 2022 e si appresta pian piano a giungere al suo termine. Difatti, a primavera 2023, il programma condotto dall’accorto Alfonso Signorini lascerà il passo all’Isola Dei Famosi. Molti concorrenti hanno iniziato a far parte del gioco fin dalle prime battute, mentre molti altri sono giunti dopo.

Tante le eliminazione, alcune delle quali a sorpresa, le entrate e le uscite. Dopo il caso Marco Bellavia, che fa ancora tanto discutere a distanza nel tempo, altri casi di bullismo. Tantissime le discussioni e sono giunte pure delle bestemmie. Insomma, questa settima edizione è stata ed è tutt’ora particolarmente colorata e forte. E ha dato non poche gatte da pelare al team autorale.

Tra i grandi protagonisti possiamo certo annoverare Antonino Spinalbese, che è stato per altro fra i primi concorrenti ad essere annunciati già nella scorsa estate. Ovviamente il fatto di essere stato l’ex di una diva come Belen e di essere il padre della sua secondogenita Luna Marì, lo ha reso particolarmente chiacchierato.

Antonino Spinalbese grande protagonista del GF Vip

Tra l’altro lui, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, non fa che parlare della sua bimba. Tra le sue numerose paure, c’è quella che la piccola, non lo riconosca più una volta che lui avrà finito la sua assai intensa esperienza al GF Vip. Del resto è molto tempo che lui non la può vedere per via di questo importante impegno televisivo.

In ogni caso può dormire sonni tranquilli, anche perché la sua creatura sta benone. A starle accanto più che mai in questo periodo la mamma, il fratello maggiore Santiago e i suoi adorati nonni, per lo più quelli materni. Tuttavia se Belen dai mesi estivi è ritornata a far coppia fissa con Stefano De Martino, che oggi è nuovamente suo marito a tutti gli effetti, Antonino è single.

La reazione dell’hair stylist e di altri colleghi alla canzone di Mengoni

È pronto a rimettersi in gioco, ed è forse per questo motivo che quando ha ascoltato per la prima volta il nuovo brano di Marco Mengoni, che ha trionfato al Festival, si è molto emozionato. In quel momento si trovava in giardino in compagnia di Andrea Maestrelli e Davide Donadei. Lo hanno ascoltato tutti e tre estasiati.

Tuttavia pare che l’hair stylist sia quello ad esserne rimasto particolarmente coinvolto. In molti sui Social hanno ben presto sottolineato come Due Vite, sia la canzone più adatta per descrivere il suo particolare rapporto con la bella Ginevra Lamborghini. Molti altri si augurano che, una volta uscito dalla Casa, lui la cerchi nuovamente e che trovi il coraggio di rimettersi nuovamente in gioco in amore.