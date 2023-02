“Elodie mi vuoi sposare?”: il gesto inaspettato di Andrea Iannone che ha scatenato i fan

Elodie Di Patrizi è sempre più bella e sensuale. E arriva l’inaspettata proposta di matrimonio mentre è sul Palco dell’Ariston, La reazione di Iannone.

Ne ha fatta davvero tanta di strada la cantante romana, da quando ancora giovanissima ha fatto capolino nella scuola di Amici. Allora era tanto timida e portava dei cortissimi capelli rosa. Molto sensibile, aveva incantato tutti quanti, anche la mitica Loredana Berté con le sue assai intense interpretazioni.

Tuttavia a credere ciecamente in lei e nel suo talento sono state in primis la coach Emma Marone e la meravigliosa Queen Mary. Nonostante non abbia vinto il padre di tutti i talent, si sono aperte per lei immediatamente le porte della musica italiana a grandi livelli. Tantissime le hit e le collaborazioni artistiche che ha stretto con successo.

Quella ragazzina apparentemente insicura è sbocciata ed è diventata una giovane donna ben più sicura di sé. Un’autentica icona di stile e di fascino, nonché richiestissima in qualità di testimonial da svariati brand. Non contenta è divenuta conduttrice e ha debuttato pure come attrice. In entrambi i casi ha dimostrato di essere molto brava.

La svolta sensuale di Elodie

Parallelamente alla sua crescita professionale e artistica ha incominciato ad essere molto chiacchierata la sua vita privata, che tale proprio non riesce a rimanere. Dopo la fine della sua tormentata e chiacchieratissima liason amorosa con il rapper Marrcash e alcuni flirt, fa coppia fissa con l’affascinante Andrea Iannone. Lo sportivo nel suo passato ha avuto ex molto famose, tra cui la divina Belen e Giulia De Lellis.

Se inizialmente si era parlato per lui ed Elodie di un flirt, oggi sappiamo che si tratta di qualcosa di importante. I due non si nascondono più e appaiono sovente insieme pure sui Social, in particolare su Instagram. Ed è proprio qui che il motociclista ha voluto commentare a modo suo un fatto di recente successo sul palco del Teatro Ariston.

Il gesto di Andrea Iannone

In poche parole, poco prima che la sua fidanzata interpretasse nella serata della finalissima del Festival di Sanremo 2023 il suo brano, si è udita chiaramente una voce proveniente dalla platea, che le chiedeva di sposarlo. Lei ha sorriso imbarazzata, mentre in Rete hanno incominciato ad arrivare molti commenti al riguardo.

E lui, il bell’Andrea, che ha pensato di fare? Di pubblicare una fotografia che lo ritrae in compagnia di Elodie con tanto di cuoricino. Un gesto dolcissimo e romantico, ma che molti hanno interpretato come un lampante segno di gelosia. E ora i fan della coppia non vedono l’ora che sia lui a fare la proposta che un fan le ha fatto alla nota kermesse.