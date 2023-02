Belen, la reazione della figlia quando la vede in tv: il video tenerissimo

Reazione dolcissima di Luna Marì quando vede apparire mamma Belen in televisione. Il video che ha commosso il Web.

La showgirl argentina, considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, non è solo una grande artista, ma anche una madre accorta e presente per la propria prole. Nonostante sia molto richiesta sul Piccolo Schermo e come testimonial per svariati marchi, lei cerca di trascorrere più tempo possibile in compagnia delle sue creature.

Stiamo parlando di Santiago, il primogenito nato dalla sua unione con il marito Stefano De Martino e la piccola Luna Marì, che ha come papà Antonino Spinalbese. Se con lo showman campano è tornata dalla scorsa estate a fare coppia fissa e l’amore va a gonfie vele, con l’hair stylist spezzino i rapporti non sempre distesi.

Tra l’altro pare che Belen, così come tutti i suoi familiari, non abbiano affatto preso bene la partecipazione dell’uomo all’attuale edizione del GF Vip. Lui, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, parla sovente della figlioletta, che gli manca tantissimo. La ex, dal canto suo, lo ha definito un papà bravissimo e molto presente.

Il dolore di Antonino

Chiaramente, il fatto che non siano più una coppia, porta Antonino a non poter più vivere sotto lo stesso tetto della mamma di sua figlia e nemmeno con lei. Dunque non può vivere la sua creatura ogni giorno, nella sua quotidianità. Ciò lo farebbe molto soffrire ed è per questo motivo che Belen gli concede, a detta sua, di vederla non solo nei giorni prestabiliti dal giudice.

Nonostante ciò Luna Marì sta crescendo sempre più bella e serena. Quando i genitori stanno al lavoro, a farle compagnia ci pensano i suoi adorati nonni materni per lo più. Ed è stata proprio nonna Veronica ad immortalare un dolcissimo momento in un video, diventano in men che non si dica virale.

Il video dolcissimo

In esso la piccola in salotto si sta accingendo a seguire la sua tanto celebre genitrice a Le Iene, la sua reazione è un’autentica coccola per l’anima. Infatti Luna, dopo che ha riconosciuto sulla schermo mamma Belen, la indica col dito. Sorride e quasi saltella sul posto. Chiaramente non sta nella pelle nel rivedere la mamma, anche se solo dentro una grande scatola.

Una scatola dove, forse starà seguendo anche papà Antonino, che dopo essere uscito di recente dal GF Vip, per alcuni problemi di salute, è ritornato alla grande a far parte del gioco. E magari di tanto in tanto seguirà anche Stefano De Martino, padre del fratellastro Santiago, più grande di lei di svariati anni.