Ilary Blasi, come ha conciato la figlioletta per Carnevale: per alcuni è troppo

La bellissima Ilary Blasi ha trascorso delle ore molto divertenti in compagnia della figlioletta Isabel. Come ha vestito la bimba per Carnevale.

Siamo nel periodo più colorato e divertente dell’anno. Quello in cui sia i grandi che i piccini possono indossare i panni di altri, nonché varie maschere. Incalzano le feste nelle città e nei paesi e tanti dolci allietano le tavole degli italiani. E anche una vip come Ilary Blasi non può che lasciarsi cullare dallo speciale momento.

Tra l’altro lei, oltre a Cristian e Chanel, che sono ora due splendidi adolescenti, ha anche un’altra figlia. Si tratta della piccola Isabel. Tutti e tre sono nati nel corso del suo matrimonio, da poco finito, con Francesco Totti. La donna ha ritrovato il sorriso negli scorsi mesi accanto all’imprenditore tedesco Bastian, con il quale non si nasconde più.

Ed è anche con questo nuovo spirito che ha affrontato un divertente pomeriggio dedicato al Carnevale. Del resto in questi giorni sono tantissimi i genitori che si apprestano ad accompagnare le proprie creature nelle piazze o negli oratori, per farli divertire insieme ai loro coetanei, tra balli, canti e dolcissime merende.

Il Carnevale di Ilary

Il clou di tutto ciò avverrà però la settimana prossima, mentre la sua conclusione è fissata il 21 febbraio 2023, martedì grasso. Può essere che per quell’occasione anche la conduttrice de L’Isola Dei Famosi, tra le più amate in assoluto dagli italiani, decida di optare per un travestimento carnevalesco. E magari coinvolgere in tale direzione pure le sue adorate sorelle.

Tuttavia alcuni fan, sperano di vederla in versione spiritosa e nel contempo sensuale, magari in compagnia della sua nuova dolce metà, con la quale è apparsa anche di recente in pubblico, per la gioia dei fotografi. E, per ingannare l’attesa, l’ex moglie del Pupone ha caricato sul suo seguitissimo profilo Instagram una Storia che ritrae Isabel col suo vestitino di Carnevale.

La deliziosa mise della figlioletta Isabel

Niente Biancaneve, Cappuccetto Rosso o damina per lei. O ancora travestimenti alla Famiglia Addams, che quest’anno vanno di moda più che mai. La ragazzina ha voluto stupire tutti quanti con una mise cinematografica amata per lo più dai nerd. Si tratta del personaggio di Harley Quinn, l’iconica fidanzata del Joker di Batman.

Splendida con i codini laterali biondi e con le punte colorate tramite una tintura temporanea sia di azzurro che di rosso. Colori prescelti per l’iconica tutina bicolore. Rossetto rosso sulle labbra, appena accennato e uno sfizioso cuoricino disegnato sulla guancia. La sua mamma, che l’ha aiutata chiaramente durante il travestimento, l’ha fotografata al parco, ottenendo clamorosi consensi dai suoi fan.