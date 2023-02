Ivana Mrazova distrugge con tre parole Nikita: fucilata senza precedenti

Ivana Mrazova ha deciso di intervenire sulla faccenda che riguarda Nikita Pelizon e Luca Onestini. Le sue parole sono state sintetiche, ma taglienti.

Nikita è sicuramente uno dei concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Da quando è entrato Luca nella casa ha subito palesato il suo interesse. All’inizio sembrava che stesse per nascere un amore tra i due, ma poi lui ha fatto un passo indietro dandole della visionaria. Tuttavia le telecamere hanno ripreso delle scene in cui tutto sembravano fuorché semplici coinquilini.

In seguito a una discussione verbale si sono allontanati e non si rivolgono più la parola. Fino a qualche giorno fa Nikita credeva di averlo dimenticato, ma dopo averlo baciato durante un gioco ha capito che prova qualcosa. Ne ha parlato con Antonella Fiordelisi in giardino sotto le coperte per non essere ripresa, ma ogni suo tentativo è risultato vano.

Adesso è entrata nella casa Ivana, l’ex che Luca ha definito come ipotetica madre dei suoi figli. I due non hanno mai avuto la possibilità di confrontarsi da vicino dopo l’addio. Tutti hanno notato un Luca diverso. Non ha caso su Twitter apprezzano i suoi occhi che brillano in sua presenza.

Venuta a conoscenza di quanto accaduto con Nikita, l’ha presa in disparte. Non ha dimenticato la diplomazia e la dolcezza che la caratterizzano, però è stata molto diretta nell’esprimere il suo pensiero.

“Voglio consigliare di accettare il no”

Luca non fa altro che godersi dei piacevoli momenti con Ivana: “Sto provando un’emozione mai provata nella mia vita. Con lei è come se avessi perso un pezzo della mia famiglia dentro la casa. Vederla felice mi rende felice. Spero che questo momento duri”. In effetti con lei sta mostrando il suo lato tenero.

In questi giorni Ivana ha parlato con Nikita e le ha dato un consiglio: “Sono un po’ basita da questa situazione perché tra loro non è successo niente. Posso capire che sia presa da lui, ma Luca è stato chiaro. Voglio consigliare di accettare il no, anche basta”.

“Non potrà esserci niente”

“Ho accettato il no, non gli rompo le scatole, ma è una cosa mia. So che tra me e lui non potrà esserci niente”, ecco la riposta di Nikita. Luca, però, sostiene che stia strumentalizzando la faccenda per avere visibilità: “Questa tragedia che dura da tempo manco avessimo avuto una storia d’amore, è clamorosamente esagerata”.

Proprio per questo motivo ha chiesto a Ivana di non parlarle: “Non rispondere a questa che poi viene a chiederti delle informazioni. Vuole sapere”. Quest’atteggiamento di chiusura non fa altro che dispiacere Nikita.