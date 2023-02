Gf Vip, dopo quella di Antonino arriva un’altra diffida: ormai è una ‘tragedia’

Il Grande Fratello Vip 7 non smette mai di stupire per via delle dinamiche che si stanno creando giorno dopo giorno. Adesso è in arrivo un’altra diffida dall’esterno della casa. Ecco cosa sta succedendo.

Nella casa sta accadendo di tutto, soprattutto da quando sono entrati gli ex fidanzati di Daniele Del Moro, Luca Onestini e Nikita Pelizon. Martina Nasoni sta creando tensioni perché continua a intromettersi nella conoscenza con Oriana Marzoli. Infatti dei video mostrano che apostrofa in modo poco carino la bella concorrente con Davide Donadei. Sicuramente Alfonso Signorini ne parlerà nella prossima diretta.

Ivana Mrazova si sta riavvicinando sempre più a Luca, il quale in sua compagnia tende a togliere la maschera del duro per lasciarsi andare a tenere effusioni. Nel frattempo Nikita soffre di tutto ciò, ma sa che può contare su Antonella Fiordelisi e sull’ex Mattia Diamante. Il loro ingresso, com’era prevedibile, ha stravolto gli equilibri del gruppo.

Martina e Antonella stavano parlando alle spalle di Daniele sostenendo che lui in realtà sta strumentalizzando la situazione che lo lega a Oriana. Per loro sfortuna il diretto interessato ha sentito tutto e ha riferito che perderà le staffe qualora avrà la conferma di quanto appreso in diretta.

A proposito di diretta, in quella di giovedì scorso uno protagonista assoluto è stato Attilio Romita. Alcune sue affermazioni sono state commentate dal conduttore, il quale ha menzionato anche una diffida da parte dei parenti di alcuni concorrenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

“Devi evitare espressioni forti”

Nel mirino di Attilio sono finiti Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. “Sono dei disperati, Tavassi era un aspirante comico con un futuro incerto e l’avete fatto diventare il capobanda. Gente di quart’ordine”. Il motivo di una simile affermazione? Il voto che lo ha mandato in nomination. Lui crede che ci sia un gruppo con a capo Tavassi che decide chi votare facendo riferimento ad associazioni mafiose.

Signorini è intervenuto prontamente: “Da giornalista a giornalista, sentirti tirare in ballo lo squadrismo e le associazioni mafiose per una cosa del genere mi sembra fuori luogo”. Poi ha aggiunto: “La famiglia Tavassi ha mandato una diffida per cui devi evitare di utilizzare certe espressioni forti”.

“In questa casa è accaduto”

“Telefonerò alla mamma di Tavassi e le spiegherò che ero molto nervoso e ho sbagliato termini”, ecco come ha risposto Attilio quando ha saputo della diffida. Si tratterebbe della seconda, dato che la prima riguarda Antonino Spinalbese.

Daniele ha chiesto di avere la parola per difendere il suo compagno d’avventura: “Non è il caso di Tavassi, ma in questa casa è accaduto. Detto questo voglio bene ad Attilio, ma è lui a produrre i danni maggiori a se stesso“.