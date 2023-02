Trovo Over, cavaliere costretto a lasciare il programma: i motivi sono serissimi

Un cavaliere del Trono Over non è più presente nel parterre maschile per un motivo ben preciso. Ecco di chi si tratta e perché è stato costretto a congedarsi.

In questi giorni sta accadendo di tutto nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il tronista Federico Nicotero è ancora indeciso tra Carola Viola Carpinelli e Alice Basciani. La prima è andata via, così lui le ha chiesto di tornare. Lo farà, ma dirà di non essere più interessata. A quel punto i presenti le punteranno il dito contro, sostenendo che non ha mai provato dei sentimenti.

Per quanto riguarda Riccardo Guarnieri non ha accettato di andare via con Gloria Nicoletti. A detta sua non si sente apprezzato, soprattutto per la questione della storia di Instagram pubblicata con la canzone del momento di Shakira. Secondo la dama si è trattato di un gesto alquanto discutibile perché mirato velatamente a Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Infatti a breve assisteremo a un litigio fra i due uomini al centro dello studio. Riccardo dirà a Ida che ora ha un secondo figlio da accudire mentre lui replicherà dicendo che è deprimente stare ancora a casa con la madre a 40 anni. La situazione non peggiorerà con una lite grazie all’intervento della De Filippi.

A prescindere da tutto le dinamiche del Trono Over appassionando nel bene e nel male. Infatti qualcuno ha notato che nel parterre maschile da un po’ di tempo manca un cavaliere. In realtà c’è una spiegazione dietro questa assenza. Ecco di chi si tratta.

Svelata la verità sul cavaliere

L’uomo in questione è Alessandro Schiavone. Durante un’intervista rilasciata a Tvpertutti.it ha spiegato come stanno realmente le cose: “Ho avuto dei problemi personali che mi hanno costretto ad abbandonare il programma, ecco il motivo per il quale non mi avete più visto”. Non è andato nel dettaglio della faccenda, fatto sta che ha lasciato un bel ricordo ai telespettatori per via della sua personalità.

E’ stato arruolato in un corpo speciale della Marina Militare e ha partecipato a varie missioni in altri stati, tra cui l’Afghanistan e l’Albania. Allo stesso tempo svolge il lavoro di personal trainer e ha una figlia di 13 anni, con la quale ha un bellissimo rapporto. Un suo sogno nel cassetto? Partecipare a L’Isola dei famosi.

“Ero molto emozionato”

“E’ stata un’esperienza bellissima. Era la prima volta e il primo giorno mi ha fatto un effetto strano stare in studio, ovviamente ero molto emozionato. Di Alessandro non avete saputo tanto perché non ho voluto raccontare della mia vita“.

Gli utenti social si chiedono se tornerà un giorno nel programma televisivo. Per adesso pare di no, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.