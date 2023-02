“Pagliaccio aggressivo”: Alfonso Signorini costretto a prendere provvedimenti

In queste ore due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 sono arrivati ai ferri corti. I toni sono stati accesi e non sono mancati insulti. Ecco chi sono stati i protagonisti dell’episodio alquanto teso.

Da quando sono entrati Martina Nasoni, Mattia Diamante e Ivana Mrazova le dinamiche della casa del Gf Vip 7 sono letteralmente cambiate. Luca Onestini mostra il suo lato tenero da quando ha rivisto l’ex fidanzata, abbandonando così l’atteggiamento del duro. Nel frattempo, però, le tensioni con Mattia sono sempre più evidenti per via di Nikita Pelizon.

In seguito a un gioco in cui lei ha baciato l’ex tronista di Uomini e Donne bendato, ha ammesso ad Antonella Fiordelisi di non essergli indifferente. Nonostante sia consapevole del fatto che non ci sarà mai un futuro per loro, non riesce a non versare lacrime. Una parte dei telespettatori sostiene che sia stata illusa mentre altri ritengono che abbia molto viaggiato con la fantasia.

Per quanto riguarda Martina ha deciso di rimettersi in gioco probabilmente con l’intento di riconquistare Daniele. Tuttavia ora c’è Oriana Marzoli, con la quale lui sta vivendo degli alti e dei bassi. I video pubblicati sui social confermano le parole poco carine che la Nasoni rivolge alla concorrente in presenza di Davide Donadei. Come se non bastasse mentre conversava con Antonella è stata ascoltata di sfuggita da Daniele.

Quest’ultimo ha affermato che perderà le staffe se i dubbi diventeranno conferme su ciò che ha ascoltato nella prossima diretta. In queste ore tra i due ex si è scatenato l’inferno quando lei ha espresso un parere sulla conoscenza con Oriana. Ecco cosa si sono detti.

Duro scontro tra Daniele e Martina

Martina ha insinuato che Daniele sta approfittando della situazione con Oriana per ottenere visibilità. Stufo del fatto di essere accusato ancora una volta, il diretto interessato non ha nascosto il suo fastidio. E’ ben risaputo che quando si arrabbia non usa filtri: “Non abbraccio Oriana per non darti fastidio…fai poco la furba…non venire a dirmi che strumentalizzo”.

Il video è stato condiviso nella pagina Instagram dedicata al reality di canale 5. Si discute davanti a Oriana, Micol Incorvaia e Giaele De Donà che hanno preferito optare per il silenzio. Non sono mancati i commenti degli utenti social. La maggior parte sostiene Daniele.

Il web sta dalla parte di lui

“Martina che entra elogiando il suo rapporto con Daniele e appena capisce che gli piace Oriana dice che strumentalizza la loro storia…” e “Daniele sbaglia la reazione, ma come si può dare ragione a Martina. Tutta la giornata a sparlare di lui…Daniele ha ragione questa volta”.

Sicuramente nella prossima diretta si affronterà l’argomento con Signorini e le due opinioniste. Saranno presi dei provvedimenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere.