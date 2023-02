Uomini e Donne, Carola senza trucco e parrucco: faticherete a riconoscerla

Carola Viola Carpanelli, corteggiatrice di Federico Nicotera, è comparsa sui social in una versione del tutto inedita. Ecco la foto che sta mandando in tilt i fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Uomini e Donne permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. In questi giorni l’ex tronista Teresa Langella ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal fidanzato Andrea Dal Corso, il quale ha organizzato tutto nei minimi dettagli. A seguire anche Lorenzo Riccardi, dopo la nascita della figlia, si è inginocchiato davanti a Claudia Dionigi per chiederle la mano.

Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere in un contesto televisivo. Del resto UeD spera di poter aiutare chi si mette in gioco a trovare la dolce metà. In questi giorni al centro dell’attenzione c’è il tronista Federico alle prese con Carola e Alice Barisciani.

All’inizio tutti davano per scontato che pendesse dalle labbra di Carola, però nelle ultime puntate c’è stato un avvicinamento con l’altra al punto tale da spingere la prima ad andare via dallo studio. Secondo le anticipazioni lui andrà da lei con la speranza di farla tornare nello studio. Secondo i telespettatori dovrebbe scegliere perché la situazione è diventata insostenibile per le due corteggiatrici alquanto coinvolte da un punto di vista sentimentale.

Da un lato c’è una Carola, ragazza introversa che non esterna volentieri i suoi sentimenti mentre l’altra non ha problemi a dichiararli, soprattutto quando ha visto Federico allontanarsi. Nelle ultime ore sul web sta circolando una foto della prima in una versione inedita.

Una bellezza estremamente naturale

Secondo le anticipazioni Federico andrà da Carola perché ha deciso di andare via dallo studio. A parer suo non ha più motivo di restare, in quanto stufa della situazione. Del resto in tanti sono concordi nel dire che avrebbe dovuto scegliere già da parecchio. Alla fine tornerà, ma sarà attaccata dai presenti.

A prescindere da tutto riscuote un grande successo. Del resto si dice che il trono del ragazzo piaccia grazie a lei. Per questo ha tanti fan che la sostengono da casa. Sono proprio questi che le hanno fatto i complimenti per una foto in cui compare senza make-up. A parer loro è addirittura più bella.

Ci sarà un lieto fine?

Sul web sta circolando la notizia che Carola dirà no al momento della scelta perché non tollera più il comportamento di Federico. Qualcuno le ha puntato il dito contro mentre altri le danno ragione.

Non si sa come andrà a finire tra Carola e Federico, fatto sta che questo trono ha appassionato i telespettatori. Sicuramente nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena, ragion per cui non ci resta che attendere.