Noemi Bocchi, cartellina clinica in mano: è incinta di Totti | Il web impazza

Paparazzata la cartellina clinica di Noemi Bocchi, è incinta di Totti, il web impazzisce dalla gioia. Quarto figlio in arrivo per il Pupone, cosa ne penseranno i fratelli?

Il 2023 farà diventare Francesco Totti papà per la quarta volta, la sua compagna Noemi Bocchi è incinta, fotografata la cartellina clinica. Non ci sono più dubbi, la nuova “Signora Totti” è in dolce attesa.

La cartella clinica non mente mai

A breve la storia di amore e odio più chiacchierata di sempre, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, potrebbe finalmente giungere al termine, con una separazione consensuale. A quanto pare, il nuovo compagno di Ilary, Bastian Muller starebbe facendo da pacere tra i due. Dopo diversi mesi di comunicazione solo tramite WhatsApp, i due ex coniugi, pare siano tornati a parlarsi al telefono.

Ovvio i toni non sarebbero dei più amichevoli, ma almeno sono civili, entrambi hanno voglia di concludere questa brutta vicenda e concentrarsi sulle loro rispettive nuove vite. Ilary con Bastian e Francesco con Noemi Bocchi. Non solo Totti, ma anche la Blasy fa sul serio con il suo nuovo compagno, il quale sarebbe stato già presentato ufficialmente alla famiglia e agli amici più cari della showgirl.

Anche i figli di Francesco e Ilary, Cristian, Chanel e Isabel sembra aver “digerito” il divorzio dei genitori e per amore loro avrebbero accettato anche i rispettivi nuovi compagni. Ovvio che mamma Blasi e papà Totti non hanno fatto proprio una bella figura con gli ultimi scontri perpetrati a discapito l’uno dell’altra, speriamo quindi che finalmente rinsaviti, stiano pensando di più al bene della prole piuttosto che al loro.

Noemi incinta: e chi se lo sarebbe mai aspettato?

È bastata una piccola distrazione da parte di Noemi Bocchi a far insospettire i paparazzi, i quali avvicinatosi alla vettura di quest’ultima, hanno notato la cartellina clinica posizionata in bella vista sul cruscotto della sua autovettura.

Mentre Francesco, Cristian, Noemi, sua figlia e un amico di famiglia pranzavano insieme in armonia, in rete echeggiava all’impazzata la parola: “gravidanza“. Gli esami fotografati sono stati ritirati dalla clinica privata dove la Bocchi avrebbe partorito le precedenti gravidanze.

Ecco perché anche se Totti e la Bocchi stanno mantenendo il più totale riserbo in merito, non passerà sicuramente molto prima che ufficializzeranno il lieto evento. Noemi sarà veramente incinta di Francesco Totti? L’ex Capitano della Roma non ha mai nascosto di voler diventare padre per la quarta volta, che il suo desiderio si sia avverato? Che esito nasconderà la cartellina clinica lasciata in macchina?