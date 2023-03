Manila Nazzaro, liquidata a un passo dalle nozze: cos’è accaduto con Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sono detti addio? Ecco cosa sta realmente succedendo tra i due dopo aver annullato il matrimonio.

Manila Nazzaro è stata un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Jessica Selassié. In quel periodo aveva legato molto con Katia Ricciarelli, però una volta terminato il reality si sono perse di vista. La cantante si è esibita nel pieno di una diretta del Gf Vip 7 per Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro, ma non si presentò in Chiesa.

Non è tardata ad arrivare la replica della Nazzaro, la quale ha ricordato ai follower che la Ricciarelli aveva promesso di cantare in onore del loro matrimonio. Nemmeno in questi giorni non si risparmia di fare dei commenti sulle dinamiche della casa del Gf Vip 7. A parer suo Milena Miconi è una delle migliori del gruppo e non è mai esaltata perché viene dato spazio a coloro che fanno più rumore. Molti utenti social le hanno dato ragione.

Per quanto riguarda la vita privata, ha fatto sognare con la sua storia d’amore con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due stanno insieme da anni, in quanto si sono messi alla prova a Temptation Island Vip. Hanno portato avanti il loro percorso nei rispettivi villaggi con rispetto reciproco, dunque i telespettatori hanno iniziato ad amarli.

Eppure nelle ultime ore si sta dicendo che la loro love story potrebbe essere giunta al capolinea. A riportare la triste notizia ci ha pensato Today nel mese di gennaio. Da poco la Nazzaro ha deciso di mettere in chiaro come stanno le cose.

“Tutto torna indietro”

Quando era nella casa del reality Manila Nazzaro ha sempre osannato il suo rapporto con il compagno di vita, anche perché lui ha accolto nella sua vita i figli di lei nati da una precedente relazione. Hanno fortemente voluto un bambino che non è mai venuto al mondo e di questo entrambi hanno molto sofferto. Proprio lei ne parlò durante un’intervista a Verissimo.

Adesso, invece, ha affrontato un altro argomento dolente, ovvero la fine della sua relazione: “Tutto torna indietro, pure la cattiveria gratuita”. Non è andata nei dettagli, ma è palese che qualcosa si sia rotto e difficilmente potrà essere rimesso a posto.

“Ciò che è destinato a noi arriverà”

Da alcune sue affermazioni si può intuire che sia davvero finita con l’ex calciatore e in tanti si chiedono cosa possa aver spinto a prendere una decisione simile.

A prescindere da tutto i fan della coppia sperano che possano mettersi a tavolino per salvare il bello del loro rapporto che ha fatto sognare fino alla fine.