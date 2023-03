Alessandra Viero, struccata faticherete a riconoscerla: beccata la foto al naturale

Alessandra Viero, una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano, si è mostrata senza trucco sui social. Ecco la reazione dei fan.

Nata a Sandrigo il 16 aprile 1981, Alessandra Viero è sia una giornalista che conduttrice televisiva italiana. Nel corso degli anni di studio si è dedicata anima e corpo al conseguimento della laurea nella facoltà di Giurisprudenza nell’Università di Trento con il massimo dei voti. Prima di ottenere il titolo di Dottoressa, ha già lavorato con la redazione di vari giornali.

Nel 2006 è diventata a tutti gli effetti una giornalista di professione e ha collaborato con il Corriere del Veneto. Dopo due anni gli alti vertici della Mediaset le hanno dato la possibilità di lavorare al Tg 4 come inviata. Nel suo curriculum ha aggiunto anche Pomeriggio Cinque Cronaca, ovvero la versione estiva di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso.

E’ stata così apprezzata per due doti professionali al punto tale che nel 2012 ha condotto Domenica Cinque con Alessio Vinci. L’anno successivo è stata la volta di Studio Aperto e a seguire si è occupata di Quarto Grado. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto.

Nel corso degli anni della sua carriera ha vinto il Premio Penne d’Oca e il Premio dell’informazione Biagio Agnes nella categoria Under 35. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata anche di un fascino disarmante, in quanto incanta chiunque ha modo di parlarci e seguirla nel piccolo schermo.

La conduttrice in versione inedita

Essendo un personaggio pubblico, la Vieri tende a condividere la sua quotidianità su Instagram. Tanti sono gli scatti che pubblica sia relativi all’ambito professionale che alla vita privata. Commenti positivi e like non tardano mai ad arrivare, chiaro segno che è molto amata. In alcuni post si mostra in versione acqua e sapone, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione dei follower.

Lo scatto risale al mese di ottobre dell’anno scorso dove elogia le bellezze della città di Venezia: “24 ore all’ombra del Leone San Marco. Bello poter godere della tua bellezza, Venezia. Bello vedere i turisti che riempiono di nuovo le tue calli. Siamo arte, storia e cultura. Siamo il paese più bello del mondo”. Nella foto la conduttrice non ha make-up, eppure è sempre bellissima secondo il parere degli utenti social.

Curiosità sulla vita privata

La Vieri è sposata con Fabio Riveruzzi. La cerimonia è stata celebrata a Roma nell’estate del 2021. Lui è un senior content editor e lavora in un’agenzia di comunicazione ed eventi. Nel 2017 sono diventati genitori del piccolo Roberto Leone.

Una delle sue passioni è sicuramente la cucina, come testimonia qualche scatto di Instagram. Sicuramente la famiglia apprezzerà volentieri i suoi piatti gustosi.