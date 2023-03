Pippo Baudo, se non avete mai visto la figlia rimarrete scioccati: tutta tatuata e biondissima

Avete mai visto la figlia di Pippo Baudo? Biondissima e super tatuata, se non l’avete mai vista rimarrete scioccati. È totalmente differente da suo padre, lui compìto, lei ribelle.

Avreste mai detto che la figlia di Pippo Baudo fosse super tatuate e biondissima? È totalmente differente da papà Pippo, se non l’avete mai vista, rimarrete scioccati. Baudo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ecco perché potreste esservi persi qualche dettaglio sulla sua prole.

Pippo Baudo, il latin lover degli anni ’60

Il noto conduttore Pippo Baudo, non ha bisogno di presentazioni in quanto il suo storico lavorativo lo conoscono tutti. Volto storico di mamma Rai, Pippo ha condotto con eleganza e stile, ogni qualsivoglia programma che gli è stato sottoposto. Cone le sue espressioni e le sue storiche frasi, ancora oggi è uno tra i volti preferiti per generare meme.

La vita privata di Baudo è molto macchinosa, nonostante lui sia sempre stato un uomo molto riservato e tutto dun pezzo, diciamo che si è dato particolarmente da fare con il gentil sesso. Una specie di “Fonzie in giacca e cravatta“, per rendere l’idea. Ha avuto cinque compagne e due figli, Alessandro e Tiziana. L’ultima relazione più importante è stata quella con Katia Ricciarelli, con la quale ha divorziato nel 2007.

Da una recente rivelazione del tenore, Baudo avrebbe convinto Katia ad abortire in quando non voleva diventare nuovamente padre, questo portò i due a non riuscire più ad avere figli, con grande rammarico della donna. Anche questa, fu una delle cause per cui il loro divorzio fu inevitabile.

Conoscete Tiziana Baudo?

La biondissima e super tatuata figlia di Pippo Baudo, si chiama Tiziana Baudo e rimarrete scioccati nel vederla. La donna infatti, è amante dei tattoo, la quale sfoggia con orgoglio. Figlia di Baudo e della ex moglie, Angela Lippi, la sua secondogenita, oggi cinquantatreenne, è molto legata ai suoi genitori, i quali li considera le sue colonne portanti.

A differenza del padre, amante del palcoscenico, sua figlia ama vivere dietro le quinte. Per niente social, non ha nessun profilo e di rado rilascia sue foto o interviste. È stata per tanti anni l’assistente personale di Pippo, dal quale ha imparato tutto quello che ha potuto di questo mondo e di questo mestiere. Terminata quell’esperienza, oggi è una grande organizzatrice di eventi e una celebre Pr.

Tiziana è sposata con Mirko Mengozzi, i quali hanno reso nonno il fortunato Pippo, con i gemelli Nicholas e Nicole.