Sonia Lorenzini con il viso pieno di sangue: panico durante un viaggio | La preoccupazione dei fan

Sonia Lorenzini fa preoccupare i suoi fan con una foto social che non lascia scampo all’immaginazione. Il suo viso pieno di sangue, tragedia durante il suo ultimo viaggio. Come starà adesso la nota influencer?

Quando si parte per un viaggio si spera di tornare a casa con un souvenir piacevole, ma per Sonia Lorenzini non è andata così. Viso pieno di sangue e la foto social che spaventa i suoi fan. Ovviamente anche in una situazione del genere la nota influencer ha pensato bene di rendere pubblico il momento, se no come faceva a prendere like? Ma cosa sarà successo?

Chi è Sonia Lorenzini, la sfortunata viaggiatrice?

Non è famosa solo per essere una modella e una nota influencer, Sonia Lorenzini viene ricordata per la sua partecipazione come corteggiatrice e in seguito come tronista al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne e in seguito diventerà una concorrente del Grande Fratello. Queste sue apparizioni le hanno permesso di raggiungere una consistente fama, la quale le ha aperto le porte al mondo delle influencer.

La vita privata di Sonia è stata molto burrascosa, in quanto ha avuto una storia con Mario Ermito, Emanuele Mauti e per ultimo Federico Piccinato; come si può capire ognuna di queste storie si è rivelata essere un flop in tutti i sensi, portando la ragazza a chiudere i battenti con tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

L’incidente di Sonia Lorenzini?

Sonia Lorenzini ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, dopo aver pubblicato due scatti inediti, uno in cui riversa per terra si mostra con il viso completamente coperto di sangue e il secondo in cui si mostra con il viso gonfio per la “botta” subita. Per la Lorenzini quel viaggio di relax che aveva intrapreso si è rivelata solo un’esperienza di puro panico.

Allarmati i suoi followers hanno chiesto spiegazioni in merito. Da fonti certe, pare che la nota influencer abbia preso in pieno un palo, stramazzando al suolo. Da come appare nello scatto virale, la botta è stata molto forte, lo testimonia anche la quantità copiosa di sangue che le copre il viso. Non solo i suoi followers, ma anche le sue amicizie più strette nel mondo dello spettacolo hanno mostrato la propria preoccupazione. Tra i tanti commenti troviamo anche quelli di Samantah De Grenet, la quale avvisa la Lorenzini che l’avrebbe contattata a breve per sapere quali fossero le sue condizioni.

Dalle foto successive, pare che Sonia si sia ripresa e stia continuando a trascorrere ore felici durante la sua vacanza in spiaggia.