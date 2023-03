“In questa foto in realtà siamo in tre”: Giovanna Civitillo spiazza tutti | Il pancione spinge

Giovanna Civitillo ha spiazzato tutti i fan pubblicando questa foto sul suo profilo social, in realtà sono in tre e il pancione spinge. La moglie di Amadeus è in dolce attesa? Cosa ne penserà suo marito?

La bella moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha pubblicato una sua foto social in cui allude ad un pancione che spinge, suggerendo ai fan che in quello scatto erano in tre. Papà Amadeus sta per diventare papà del suo terzo figlio? Scopriamo insieme i dettagli.

La love story tra Amadeus e Giovanna

Quella tra il conduttore Amadeus e l’ex ballerina Giovanna Civitillo è una love story che dura da vent’anni. Si sono conosciuti grazie al programma l’Eredità, lui conduttore, lei ballerina e un’attrazione reciproca avvertita fin dall’inizio. Amadeus ha raccontato che essendo molto timido, non ebbe il coraggio di chiederglielo apertamente, ma le fece recapitare un bigliettino, dove le chiedeva se volesse andare a prendere un caffè con lui. Non fu il primo si, che Giovanna disse al suo Amadeus, in quanto in seguito ci fu anche quello durante il loro matrimonio.

Dalla loro storia nacque il secondogenito di Amadeus, Josè Alberto Sebastiani; la sua primogenita, Alice è nata dal suo precedente matrimonio. Come ha dichiarato la Civitillo, i due condividono tutto, perfino il loro profilo Instagram. La donna non ha mai rimpianto di aver messo al primo posto la sua famiglia, piuttosto che la carriera: “…Incontrare Ama mi ha stravolto la vita: sì, è stata la fine della mia carriera, possiamo dirlo, ma con lui ho realizzato il mio vero sogno, ossia costruirmi una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso. Il segreto della nostra relazione? Condividiamo tutto”.

La foto col pancione misterioso

Giovanna Civitillo ha pubblicato una foto sui social in cui ha svelato di essere in tre in quel momento, per via di un pancione che spinge. I fan hanno subito pensato che la donna potesse essere in dolce attesa, in realtà è la sua collega, Mia Ceran ad essere incinta del suo secondogenito.

La nota presentatrice del programma Rai, Nei tuoi panni, ha chiuso in anteprima rispetto all’originale palinsesto per poter affrontare al meglio il termine della sua gravidanza. Ecco cosa ha dichiarato la Ceran:

“Ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a sé stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili”. Non si sa ancora se la futura mamma tornerà a condurre la prossima stagione del programma.