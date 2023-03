Oriana Marzoli origlia dal confessionale Daniele: quello che ha sentito è vergognoso

Oriana Marzoli ha perso le staffe quando ha ascoltato di nascosto Daniele Dal Moro mentre era nel confessionale. Ciò che ha detto ha lasciato la diretta interessata a bocca aperta.

Da quando Oriana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 è stata al centro dell’attenzione per via delle dinamiche che ha creato nel gruppo. Fin dal primo giorno si è orientata su Antonino Spinalbese e alla fine si sono concessi dei momento piacevoli nel cuore della notte. Poi a un certo punto lui ha indietreggiato per alcune frasi dette sul conto della figlia Luna Marì.

La situazione ha spinto inevitabilmente la donna ad andare avanti per conto proprio. Con lo scorrere del tempo si è avvicinata sempre più a Luca Onestini, ma con lui c’è stato un rapporto di amicizia. Spesso parlano in spagnolo perché lei ha modo di esprimersi meglio, però i produttori intervengono per riprenderli.

Con Daniele la complicità è aumentata ogni giorno fino a scambiarsi dei baci passionali. Con l’arrivo di Martina Nasoni i telespettatori credevano che le cose tra i due si sarebbero complicate. Eppure non è andata così: non solo Daniele non ne vuole più sapere, ma Oriana e l’ex di lui stanno vivendo in modo civile la convivenza.

Sembrava che il sereno fosse tornato nella coppia etichettata Gli Oriele, ma da qualche ora Oriana è su tutte le furie per aver ascoltato delle parole di Daniele. Stava parlando con gli autori proprio di lei ed è per questo che si è arrabbiata.

“Altrimenti si mette a piangere”

“Oriana che sente Daniele dal confessionale e riporta le sue parole: ‘Io non voglio stare con lei, ma che faccio? Devo starci altrimenti si mette a piangere'”. Ecco come è stato intitolato il video pubblicato nella pagina Instagram Mondodelreality. Si vede Oriana infastidita e allo stesso tempo incredula perché ha origliato ciò che ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

In poche parole lui vuole andare via dal reality e non vuole stare con lei, ma non può lasciarla perché passerebbe per il cattivo della situazione. Oriana girovaga per la stanze della casa raccontando ai presenti l’amara scoperta. Nei commenti si possono leggere parole di supporto per la donna.

“I problemi qui dentro me li crei tu”

La discussione è stata inevitabile tra i due. Daniele l’ha accusata di essere la causa dei suoi dispiaceri. Proprio per questo vorrebbe lasciare la casa. I produttori si sono prodigati per fargli cambiare idea.

Sicuramente Alfonso Signorini ne parlerà nella prossima diretta del reality. I fan sperano che possano chiarire e risolvere per vivere le ultime settimane della casa nel migliore dei modi.