Giulia Salemi, dietro il sorriso si nasconde un dramma atroce: “massa sul petto” | Come sta oggi

Giulia Salemi, la splendida influencer e la sua amara confessione. Si parla di un terribile dramma. Le sue odierne condizioni di salute.

L’ex gieffina è sempre più richiesta ovunque. Bella, bellissima e dotata di un’eccellente fisicità, è testimonial di svariati marchi. Tuttavia Giulia ha pure dimostrato di possedere tutte quante le carte in regola per la conduzione. Dotata di una parlantina sciolta e di un buon lessico, possiede anche ottime doti empatiche.

La stiamo vedendo nuovamente accanto ad Alfonso Signorini nel corso della settima e chiacchieratissima edizione del GF Vip. Qui la troviamo in compagnia del compagno Pier Paolo Pretelli. Tra di loro di recente c’era stata un crisi ed era stata lei a rivelarlo, durante una puntata del padre di tutti i reality in versione vip.

A svolgere in qualche maniera il ruolo di paciere è stato proprio il conduttore. Ora tra loro due va tuto bene, quindi i numerosi fan possono tirare un bel sospiro di sollievo. Tuttavia la coppia è sovente divisa lavorativamente parlando in questo periodo. Lui infatti è tornato in forza alla Rai nel corso di un’edizione speciale di Tale E Quale Show.

Ha parlato di un tumore

E se da un lato gli estimatori possono rallegrarsi di ciò, si sono poi fortemente rattristati quando Giulia ha raccontato sui Social di una malattia. Si tratta di un tumore. “Da bambina ho avuto un tumore e mi è rimasta questa cicatrice, che crescendo è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce”, ha svelato l’influencer, profondamente provata e scossa.

Oggi sta bene ma in ogni caso quella cicatrice da lei menzionata, non smette mai di ricordarle tutte le battaglie, decisamente numerose e onerose, che ha dovuto affrontare nel corso della sua giovane vita. A parlare meglio di quel periodo, durante una sua chiacchierata a cuore aperto per Dipiù, è stata mamma Fariba.

La testimonianza di mamma Fariba

“Di notte continuava a svegliarsi, tossiva forte, aveva una massa nel petto che con il tempo era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata”, ha raccontato la donna. Per salvare la bimba, che allora aveva solo pochi mesi, fu necessario effettuare un’operazione che durò ben 5 ore e mezzo.

Fariba ha anche svelato che in quel periodo aveva tagliato i capelli cortissimi, dal momento che non aveva più tempo per curare sé stessa e la sua persona. Era sempre accanto alla sua bambina, che è cresciuta tanto coraggiosa e della quale va tanto orgogliosa. Oggi le due sono ancora legatissime e amano trascorrere molto tempo insieme. Il peggio è passato ma entrambe ricordano l’importanza della prevenzione.