Vi ricordate Demo Morselli? Oggi è irriconoscibile

Demo Morselli si è presentato alla camera ardente del Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tanti presenti hanno fatto fatica a riconoscerlo.

Purtroppo il 24 febbraio 2023 è venuto a mancare il conduttore che ha fatto la storia del mondo della televisione italiana. Il decesso è avvenuto in seguito ad alcune complicazioni post intervento, cosa del tutto inaspettata. Infatti Maria De Filippi non aveva idea di quanto fosse grave la situazione. Adesso sta cercando di affrontare il tutto accanto al figlio adottivo Gabriele.

I funerali si terranno lunedì 27 febbraio 2023 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo alle ore 15.00. Infatti i programmi televisivi della Mediaset subiranno una variazione per dare spazio all’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Alla camera ardente si sono recate tantissime persone, sia personaggi pubblici che non.

Fiorello ha voluto fare le condoglianze prima che la conduttrice e il figlio andassero via. Con loro c’è Raffaella Mennoia, il braccio destro di lei nonché autrice di Uomini e Donne. Anche Mara Venier non ha esitato a partecipare, come Alessandro Preziosi e il sindaco di Roma.

All’appello non sono mancati i figli naturali Saverio e Camilla Costanzo. In queste ore sul web stanno circolando delle foto di persone che hanno chiesto un selfie alla De Filippi. Un gesto fortemente criticato perché inopportuno in un momento di assoluto dispiacere.

Qualcuno ha voluto spendere delle belle parole su Costanzo e tra questi c’è stato Demo Morselli. Chi l’ha visto ha fatto fatica a riconoscerlo. Ecco com’è diventato oggi, a distanza di anni da Buona Domenica.

Una carriera artistica di successo

Nato a Reggio Emilia il 12 novembre 1961, Demo Morselli è un compositore, direttore d’orchestra, polistrumentista e personaggio televisivo. Diplomato al Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, fin da piccolo si è dedicato alla musica. Per 15 anni ha lavorato ne La Scala di Milano per poi passare all’orchestra di Ray Charles. Ha collaborato anche con i Pooh in vari tour.

Dal 1996/1997 ha fatto parte del cast di Buona Domenica e dal 2004/2006 di quello di Tutte le mattine, altro programma di Maurizio Costanzo. Poi nel 2008 è approdato in Rai in Quelli che il calcio e I fatti vostri. Nonostante siano passati degli anni, tutti sono concordi nel dire che non sia cambiato tanto.

Demo Morselli oggi – Youbee.it

“Gli devo tutto televisivamente”

“E’ stato il mio padre televisivo, mi ha insegnato a stare al mio posto…mi ha insegnato tanto,,,sono diventato un personaggio pubblico grazie a lui. Gli devo tutto televisivamente”

Poi ha proseguito: “Ci sentivamo per gli auguri e in più ultimamente abbiamo fatto una puntata di reunion di Buona Domenica, nella nuova serie del Costanzo Show…Ci siamo mandati gli auguri per Natale via messaggio, ma purtroppo non l’ho più visto“. Ecco cosa ha riferito in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.