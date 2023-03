Charlotte è l’unica tra i figli di Kate e William a doverlo fare: è finita la pacchia per lei

Per la piccola Charlotte i genitori, il Principe William e Kate Middleton, hanno in mente dei piani per lei. Una cosa è certa: dovrà darsi da fare.

William e Kate si sono conosciuti nel 2001 nella St Salvator’s Hall dell’Università di St. Andrews. Solo dopo due anni hanno deciso di uscire allo scoperto. Nel 2006 lei si è presentata con lui a un evento tenutosi alla Royal Military Academy Sandhurst. Nel 2011 sono convolati a nozze nell’abbazia di Westminster.

Due mesi prima del matrimonio Kate Middleton è stata inserita nella vita di corte e in questo modo ha capito a cosa sarebbe andata incontro una volta diventata la moglie del nipote di Elisabetta II. Il primo incarico fu l’incontro con il presidente Barak Obama e la moglie Michelle.

Oltre agli impegni tipici di una donna di corte, si è dedicata anche alla crescita dei tre figli: George Alexander Louis (2013), Charlotte Elizabeth Diana (2015) e Louis Arthur Charles (2018). Il primo è noto per il suo sorriso da furbetto, la seconda ricorda molto la madre e il terzo è il burlone della famiglia.

George potrebbe salire sul trono dopo il padre William mentre il fratellino e la sorella rischiano di conseguenza di “essere disoccupati”. Proprio per questo motivo si sta pensando al futuro dei due, soprattutto di Charlotte. Ecco cosa hanno in mente i genitori.

“D0vrà trovarsi un lavoro”

Secondo quanto riportato sul Daily Mail l’esperto delle dinamiche reali, Richard Eden Charlotte sarebbe diventata una royal worker a tempo pieno sostenendo così sia il padre che il fratello. Ci sono altri progetti per lei: “Da quello che ho sentito, William e Kate vogliono che Charlotte cresca con la consapevolezza che non sarà una royal a tempo pieno e che dovrà trovarsi un lavoro”.

Stessa sorte è toccata alle cugine Beatrice ed Eugenie di New York. Infatti una dirige un’azienda d’informazione mentre l’altra una galleria d’arte a Londa. In realtà si dice che si voglia evitare a tutti i costi l'”effetto Harry”, ovvero l’esigenza di allontanarsi dalla corte per evadere. Infatti i due figli che non saliranno sul trono non resteranno nell’ombra, ma avranno un futuro professionale certo.

“Uno finirà come me”

“Uno finirà come me e questo mi preoccupa”, ecco cosa ha detto il Principe Harry sui nipotini esclusi dalla discendenza del trono. Non ha mai nascosto il motivo del suo allontanamento dalla corte, influenzato ancor di più dalla moglie Meghan Markle.

Una vita da “non royal” non riguarderà sicuramente Charlotte e Louis. Su questo i genitori possono stare tranquilli, dato che stanno provvedendo da ora per garantire un futuro lavorativo gratificante.