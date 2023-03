Oriana Marzoli, depone l’ascia di guerra e si schiera con Antonella: è accaduto l’impensabile

GF Vip 7, Oriana Marzoli stupisce tutti quanti. Dice stop alla guerra con Antonella e scende in campo in sua difesa.

La bellissima modella è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questa assai intensa edizione del padre di tutti i reality in versione vip. La sua eccellente fisicità e la sua ragguardevole bellezza, nonché la sua lampante sensualità, le hanno permesso in men che non si dica di farsi notare dai numerosi telespettatori.

All’interno della Casa più spiata d’Italia ha suscitato l’interesse di molti concorrenti. Lei in particolare si era avvicinata all’affascinante Antonino Spinalbese, uscito da pochissimi giorni dal gioco. A quanto pare lei aveva preso una bella cotta per lui, purtroppo per lei, non ricambiata.

I rapporti fra di loro sono sempre stati tesi e lui, a un certo punto, si è rifiutato di farle una piega. Inoltre le ha pure confessato che sarebbe persino stato intenzionato a denunciarla per alcune frasi che lei aveva pronunciato nei suoi confronti. Oriana ha vissuto anche una liason con Daniele Dal Moro, ma anche con lui la passione è ben presto sfiorita.

Oriana grande protagonista

Di recente Alfonso Signorini, il carismatico conduttore della trasmissione di Canale 5, ha parlato di un fatto di cronaca che fa parte del suo passato. Si tratta di un suo legame con un’ex, particolarmente problematico che, a seguito dell’ennesima lite, li ha portati a trascorrere dei momenti in prigione.

Tuttavia ora a tenere banco è soprattutto il suo complicato rapporto con Antonella Fiordelisi, che è una delle preferita concorrenti dai telespettatori. La schermitrice sta vivendo una storia d’amore, alquanto chiacchierata e travagliata, con la star di Forum Edoardo Donnamaria. I due sono tra l’altro sovente ai ferri corti.

Si è subito schierata con Antonella

Ore più che mai il giovane si è avvicinato all’avvenente Nicole Murgia. Ciò ha fatti molto ingelosire la sportiva, che poi è rimasta molto delusa quando lui le ha confessato di aver accarezzato il seno dell’attrice. Oriana, dopo aver assistito a tale confessione, si è immediatamente schierata con Antonella, dimostrando tutta quanta la sua solidarietà.

Pace fatta? O solo un semplice armistizio tra le due? Forse la Marzoli è rimasta turbata dall’atteggiamento di Edoardo, dopo che lei stessa in prima persona all’interno del reality ha ricevuto un sonoro due di picche dall’hair stylist spezzino. Lui le ha preferito Ginevra Lamborghini, che ha incontrato immediatamente appena uscito dalla Casa. Un lungo bacio ha suggellato un probabile nuovo amore.