Francesca Fioretti, che fine ha fatto dopo la morte di Davide Astori: oggi è irriconoscibile

A distanza di anni dalla morte di Davide Astori, la compagna di vita Francesca Fioretti è letteralmente cambiata. Ecco degli scatti recenti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Francesca Fioretti ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Era l’anno 2009 quando si è messa in gioco nella casa e tutti sono stati stregati dal suo fascino, soprattutto il vincitore Ferdi Berisa. Una volta terminato il reality si sono frequentati al di fuori, ma si sono lasciati.

L’esperienza televisiva le ha permesso di comparire di nuovo nel piccolo schermo entrando a far parte del cast di Colorado con Melita Toniolo, Cristina Del Basso e Raffaella Fico. Poi è stata la volta di Pechino Express dove ha gareggiato con l’amica Ariadna Romero. Nonostante siano arrivate al secondo posto, hanno riscosso un grande successo.

Adesso si dedica al teatro, ma continua sempre a studiare recitazione. In effetti il suo scopo è migliorare senza fermarsi mai. Prima di diventare famosa, si è laureata in Economia aziendale e fin da piccola ha studiato danza. Nel 2013 nella sua vita è arrivato il calciatore della Fiorentina Davide Astori.

Purtroppo a marzo del 2018 lui ha avuto un malore prima di disputare una partita e non c’è stato niente da fare. Un dolore inspiegabile per Francesca, la quale ha deciso di abbandonare la televisione per dedicarsi anima e corpo alla figlia Vittoria nata nel 2016. Essendo un personaggio pubblico, ha un profilo Instagram molto attivo. In un post condiviso di recente è palese che sia cambiata nel corso di questi anni.

“Io sono l’amore”

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la donna ha raccontato come ha conosciuto Davide: “Ero appena stata in Vietnam e Davide ha preso la palla al balzi facendomi domande sui luoghi che avevo visitato. Dopo poco tempo abbiamo iniziato a frequentarci”. In seguito sono andati a convivere a Firenze. Insieme hanno fatto un viaggio in Perù dove lei ha scoperto di essere in dolce attesa.

Purtroppo il compagno è andato via a causa di un problema cardiaco congenito che non è mai stato rilevato dalle analisi mediche. Per questo motivo la famiglia non ha esitato a denunciare il dottore della squadra Giorgio Galanti. Dopo anni Francesca ha scritto un libro intitolato “Io sono l’amore” per non far dimenticare l’accaduto.

Una donna diversa

I follower sostengono che non ha mai perso la bellezza che la caratterizza da sempre. Tuttavia sono concordi nel dire che il suo sguardo è diverso. Del resto ciò che ha provato e che sta ancora provando è logorante per l’anima.

A Verissimo ha parlato per la prima volta di Davide. Inoltre ha aggiunto di aver ritrovato la serenità accanto a un altro uomo, il calciatore serbo Aleksandar Kolarov. E’ un suo coetaneo e ha giocato anche con la maglia dell’Inter.