“Ha già partorito e si chiama….”: web scatenato per Aurora Ramazzotti | Cos’è accaduto

Aurora Ramazzotti, avrebbe già partorito? La notizia ha fatto in men che non si dica il giro del Web. Che cosa è davvero successo.

Quando si parla della figlia primogenita di due artisti molto amati e chiacchierati come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è più che normale che sia altissima l’attenzione nei suoi confronti. Tanto più che lei è ancora giovanissima, sebbene non giovane quanto la sua celebre e bellissima mamma l’ha messa al mondo.

La sua gravidanza è stata accolta con entusiasmo da entrambi i genitori. Due nonni rock, come li aveva immediatamente definiti Alfonso Signorini sulle pagine di Chi. Il cantautore romano aveva voluto esprimere tutta la sua gioia all’idea di tenere presto fra le sue braccia il suo primo nipotino nel corso di una sua intervista a Domenica In.

La showgirl svizzera invece ne ha parlato ampiamente sui Social, dove è molto attiva sia per svago che per lavoro. Durante la prima puntata della nuova stagione del suo one woman show, abbiamo visto duettare il suo famoso ex primo marito con la figlia. Aurora, dal canto suo, ha voluto tenere costantemente aggiornati i suoi estimatori, raccontando della sua gravidanza con video e foto su Instagram.

Un personaggio molto chiacchierato

Inizialmente ha molto ironizzato sul cambiamento che stava inevitabilmente avvenendo in lei a livello fisico. Ha praticato molto sport, che è la sua grande passione, fino a poco tempo fa, ed è diventata sempre più bella e femminile. Alcune sue fotografie sono state anche criticate da molti utenti del Web, che l’hanno giudicata eccessivamente esibizionista.

In particolare costoro non hanno gradito la sua scelta di mettere un po’ troppo in mostra, secondo la loro opinione, il suo pancione. Ora che è entrata nel nono mese, e che quindi manca davvero pochissimo al gran giorno, il chiacchiericcio attorno alla sua persona si fa sempre più forte.

La verità sul parto

Lei non vede l’ora di diventare mamma, ma c’è chi sul Web avrebbe raccontato che lei avrebbe già partorito. Inoltre avrebbe pure svelato il nome del nascituro. Quale? Eros Junior. In realtà tutto questo è una clamorosa bufala e anche la stessa Aurora ha ripreso il messaggio commentandolo con una sonora risata.

In ogni caos lei, oltre ad essere molto emozionata per il parto, è anche un po’ spaventata, come è giusto e normale che sia. Difatti, come ha raccontato la stessa sui Social, sta realizzando solo ora che oramai l’arrivo del suo piccolino è alle porte. A starle accanto ovviamente i suoi adorati genitori e Goffredo Cerza, padre del nascituro, nonché suo storico compagno di vita.