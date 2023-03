Antonella Clerici è zompata sulla sedia: la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno

Antonella Clerici, la notizia è arrivata decisamente inattesa per lei. I fan a bocca aperta.

Antonella è indubbiamente ancora oggi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Simpatica, frizzante e dotata di una parlantina sciolta, sa tenere incollati sul Piccolo Schermo numerosissimi telespettatori. Inoltre è fortemente in grado di entrare in men che non si dica in sintonia con chi ha di fronte.

E anche questo suo modo di essere e di fare è da vedersi come un’assoluta carta vincente. Solare e molto sensibile, non si fa problemi a commuoversi nemmeno quando si trova in televisione. In particolare quando ci fa compagnia dal lunedì al venerdì su Rai Uno all’ora di pranzo con È Sempre Mezzogiorno tra una ricetta e l’altra ama raccontare qualche aneddoto.

Sovente nomina l’adorata figlia Maelle, oggi divenuta una bellissima adolescente, nata dalla sua passata edizione con il ben più giovane Eddy Martens. Da anni lei fa coppia fissa con l’affascinante Vittorio Garrone con il quale vive in una splendida casa nel bosco che ama mostrare sui Social, in particolare su Instagram.

Vincente sotto ogni punto di vista

Lei è una donna vincente, non solo sentimentalmente parlando e nel suo privato, ma anche sul lavoro. Da poco ha concluso la conduzione della nuova stagione di The Voice Senior, che ha visto nei ruoli di giudici i veterani Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e come new entry i Ricchi E Poveri.

Tantissimi i talenti che hanno calcato quel palcoscenico e che hanno sia incantato che divertito il grande pubblico del venerdì sera di Rai Uno. Niente scenografie esagerate ed orpelli per rendere ancora più potenti le loro esibizioni canore. Si è puntato sulla semplicità, ma anche questo è risultato un aspetto vincente del programma.

Con The Voice Senior ha lasciato il segno

Non per nulla la finalissima è stata seguita dalla bellezza di 3,6 milioni di telespettatori, con il 23,57% di share, che in altre puntate ha sfiorato il 30%. Un risultato davvero eccellente, che ha reso felicissimi i dirigenti dell’Azienda di Viale Mazzini. Ovviamente anche la Clerici è molto contenta di ciò e ora si appresta, con lo stesso entusiasmo, a condurre un nuovo format per l’Italia. Si tratta di The Voice Kids.

Esso si preannuncia particolarmente interessante, dal momento che nel nostro Paese non è ancora stato trasmesso. In molti sperano che, come accaduto in passato con Ti Lascio Una Canzone, condotto dalla stessa Antonella, possano emergere nuovi e importanti talenti canori in erba, come è successo in passato nel caso di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo.