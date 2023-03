Amici, Paky eliminato per una “brutta dinamica”: la rivelazione sulla sua cacciata

Amici, che smacco per il ballerino! Paky eliminato a un soffio dall’attesissima fase finale. I reali motivi dell’eliminazione.

La splendida regina delle reti Mediaset, la mitica Maria De Filippi, dopo qualche doveroso giorno di assenza dal lavoro per vivere in famiglia il lutto, ha deciso di ritornare a condurre le sue note trasmissioni. Ed è certamente questo il caso di Amici, che nel corso di ogni sua edizione permette di far emergere tanti talenti, sia a livello canoro che danzereccio.

Ormai manca davvero poco alla tanto agognata fase finale, pertanto gli allievi stanno mettendocela tutta per raggiungerla. Non per nulla, se è vero il famoso detto che l’importante è partecipare, lo è altrettanto pensare che arrivare alle puntate di quella fase dona moltissima fama. Puntare poi alla finale è uno degli altri obiettivi dei concorrenti, oltre che chiaramente di alzare la coppa del vincitore.

Nel corso dell’ultima puntata è stato cacciato dalla scuola più famosa d’Italia il ballerino Paky, che è risultato, ad onore del vero, uno dei più bravi di questa edizione. Nessuno aveva mai messo in dubbio fino ad ora le sue reali capacità, ne gli addetti ai lavori e nemmeno il grande pubblico. Tuttavia ora che il gioco si fa duro, anche i pezzi da novanta, come nel suo caso, possono essere messi in discussione.

Un’eliminazione che fa discutere

I suoi fan, decisamente numerosi, sono stati molto rammaricati nel vederlo uscire ora dal programma, anche perché, come sentenziano molti sui Social, la sua eliminazione non sarebbe connessa alle sue esibizioni, ma a ben altro. In particolare su Twitter si legge un cinguettio che ha fatto molto discutere e che sarebbe divenuto in men che non si dica virale.

“Il discorso per botolare Paky fatto dalla Cele, è stato allucinante. Eliminare un ragazzo semplicemente perché ce n’è un altro, per te, superiore. Dire ad un ragazzo che esiste solo in raffronto ad un altro e non in quanto individuo a sé stante. Un messaggio tremendo”. L’altro ballerino con cui la maestra di ballo classico ha confrontato l’eliminato è Alessio Cavaliere.

Il reale motivo della sua uscita dalla scuola

Altri ancora sostengono che Paky sia stato mandato via per la bruttissima dinamica che si era creata con una bella concorrente. Stiamo parlando di Maddalena Svevi. Da quando ha attuato comportamenti assolutamente irrispettosi verso la ragazza, lui è stato messo sotto pressione. Inoltre sostanzialmente non gliene più stata fatta passare nemmeno mezza.

Pertanto si pensa che la sua eliminazione sia stata messa in atto come una forma di acuta punizione e non per altro. Insomma, per molti fan della trasmissione, Paky avrebbe pagato a caro prezzo il suo modo di fare, che può risultate talvolta antipatico ai più. In ogni caso per moltissimi, visto il suo innato talento, lui meritava assolutamente di raggiungere il serale.