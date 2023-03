Pier Silvio Berlusconi fa la voce grossa: gli autori del GF costretti ad avvertire i concorrenti

L’AD delle Reti Mediaset è furioso. Solitamente calmo e pacato, stavolta ha perso le staffe. Gli autori del GF Vip devono necessariamente correre ai ripari.

Quest’anno la settima edizione, ancora in corso, del padre di tutti i reality in versione vip, è stata molto particolare e scoppiettante. Il suo conduttore, il carismatico Alfonso Signorini, ne ha avute da pensare fin dal mese di settembre, quando è avvenuto il fischio d’inizio. Impossibile dimenticare il caso Marco Bellavia, che oggi tiene ancora parecchio banco sul Web e sulla carta stampata.

Ci sono stati poi altri casi di bullismo che hanno indotto gli autori ad intervenite tempestivamente con eliminazioni e squalifiche a sorpresa. C’è pure stata una bestemmia pronunciata da Riccardo Fogli, non appena ha messo piede nella Casa, che ha dovuto immediatamente poi uscire dal gioco.

Non mancano poi le diatribe, alcune delle quali fin tropo accese tra i vari concorrenti, che avvengono sia di giorno che di notte. Molte nascono per gelosia, altre per motivi assai futili, complice anche la lunga reclusione. Sta di fatto che sovente il linguaggio usato tra i vari gieffini, sia quando litigano che quando parlano, risulti talvolta eccessivamente volgare.

L’AD è intervenuto a muso duro

Così, Pier Silvio Berlusconi, stanco di ascoltare parolacce e frasi fin troppo sopra le righe, ha deciso di intervenire a muso duro. Non tollera più certi atteggiamenti né tanto meno certe dichiarazioni. Chiede maggior rispetto, oltre che di ricordarsi di star facendo parte di un programma televisivo, le cui telecamere riprendono ogni cosa h24.

Pure Signorini è voluto intervenire e invitare i concorrenti a darsi una bella calmata in tale direzione. I provvedimenti sono già avvenuti e pare che ci sia in ballo pure una squalifica per un amato concorrente, a causa di una frase poco carina da lui pronunciata nei confronti di Nikita Pelizon.

Si parla di censure e di squalifiche

Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria, che ultimamente è molto chiacchierato, non solo per la sua liason con Antonella Fiordelisi, ma anche per gli atteggiamenti avuti sia con Nicole Murgia che con Oriana Marzoli. La Marzano tuttavia non sa se effettivamente la star di Forum sarà eliminata dal gioco.

Tuttavia ha invitato a riflettere sul fatto che ora sia gli autori che l’AD delle Reti Mediaset hanno ascoltato le richieste di molti utenti che chiedevano un cambio di registro all’interno del programma. C’è anche chi sul Web mormora che si potrebbe pensare addirittura ad una chiusura anticipata di questa edizione, che, secondo altri, sta cadendo sempre più nel trash. E intanto fioccano censure.