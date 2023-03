Maria De Filippi, parla per la prima volta di Maurizio: le parole sono laceranti

Maria De Filippi, a distanza di 15 giorni dalla scomparsa del marito, parla per la prima volta di lui. Le sue parole che puntano dritto al cuore.

Sono stati per tantissimo tempo una delle coppia più amate e apprezzate del vasto mondo dello spettacolo italiano. Complici e affiatati, mai una nube c’è stata sul loro rapporto. Insieme hanno adottato Gabriele che oggi è un giovane uomo che lavorativamente parlando opera dietro le quinte con la sua tanto celebre madre.

La scomparsa del giornalista e conduttore che ha fatto la storia del giornalismo e del talk show nel nostro Paese, ha lasciato l’amaro in bocca a tutti quanti. Tantissimi i colleghi che hanno voluto ricordarlo sui Social con dolci messaggi e fotografie, molte delle quali dal sapore squisitamente amarcord.

Fra i tanti il carismatico Gerry Scotti ha svelato, nel corso di alcune recenti interviste, che se oggi è il professionista che è, è anche grazie a Maurizio Costanzo e dei preziosi consigli che gli aveva dato ai suoi esordi e che lui ha seguito a menadito. Tanti poi gli speciali proposti in televisione per ricordare l’immenso professionista, ma il più toccante è stato quello realizzato da Verissimo.

I fan le sono stati accanto

Per l’occasione ha vinto la sua proverbiale riservatezza pure l’AD delle Reti Mediaset, l’affascinante Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto ricordare Costanzo, nel corso di una puntata. Seguitissimo poi è stato il funerale, trasmesso in diretta da Canale 5. Tuttavia al rito non erano presenti solo vip e familiari di Maurizio e Maria, ma anche tanti fan di entrambi che hanno voluto far sentire il loro affetto.

In particolare hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla famosa vedova. Pure sui Social hanno voluto farle percepire il loro bene. Lei ha quindi deciso di ringraziare tutte quelle persone, decisamente numerose, che hanno voluto partecipare, ognuno a suo modo, al suo immenso dolore. E per farlo ha scelto di fare un ringraziamento pubblico in TV.

Il commovente messaggio di Maria

Poco prima della messa in onda di una nuova puntata di C’è Posta Per Te, è stato trasmesso un messaggio firmato dalla stessa conduttrice, che ha commosso l’Italia intera. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

Sono state queste le parole della regina indiscussa delle Reti Mediaset, che è tornata a registrare anche Amici. Lei ama profondamente il suo lavoro e sa che il suo Maurizio avrebbe voltuo che lei ritornasse a svolgere la sua profesisone anche in un momanto così difficile e doloroso. I suoi fan a questo punto si sono stretti ancora di più intorno a lei in un unico grande abbraccio.