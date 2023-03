Barbara D’Urso, sapete chi sono le sue migliori amiche? Le più famose della Rai

Barbara D’Urso è ancora oggi una conduttrice molto amata. Tante le curiosità sul suo conto. I nomi delle sue best friends.

L’artista campana sta vivendo un momento decisamente magico, sia a livello professionale che personale. Diventata da pochissimo tempo nonna, come ha rivelato innanzi a una splendida Silvia Toffanin, è ritornata a far emozionare i suoi numerosissimi fan anche a Teatro. Esso, come anche la recitazione, è un suo grande amore. Lei è felice di poterlo assecondare oggi senza lasciare la TV.

Non per nulla il Piccolo Schermo è in ogni caso il suo primo impegno professionale, come ha svelato la stessa nel corso di alcuni incontri con la stampa. Attualmente la vediamo ancora al timone del suo celebre Pomeriggio Cinque, che a livello di share a di audience se la deve vedere con La Vita In Diretta, condotto da Alberto Matano.

Nonostante ciò Carmelita possiede sempre il suo zoccolo duro di fan. Seguitissima sui Social, ama tenerli costantemente aggiornati su tutto quello che fa. Nel corso dell’estatate li ha lasciati letteralmente a bocca aperta con scatti in costume da bagno, dove ha messo in luce un’ eccellente fisicità.

Bellissima e molto chiacchierata

Il merito di essa? Certamente di Madre Natura, che è stata molto generosa con lei, ma anche di un’alimentazione sana, varia ed equilibrata e di tanta attività fisica, per lo più all’aria aperta. Non per nulla Barbara non ha mai nascosto la sua passione per il fitness e per il ballo. Ama pure camminare in compagnia dei suoi adorati cani.

Donna bellissima, è anche molto chiacchierata per il suo privato e per le sue passate e presenti storie d’amore. Ora pare essere molto appagata dal punto di vista sentimentale. E il fatto dividersi con una certa disinvoltura fra gli impegni teatrali e quelli televisivi, oltre che quelli di nonna, la rende particolarmente euforica.

La Clerici e la Carlucci, le colleghe che ama di più

Di recente, durante una sua ospitata a TV Talk, le è stato chiesto chi considera oggi le sue migliori amiche in assoluto. La domanda è capitata a fagiolo, dal momento che la D’Urso sta curando con successo il podcast Amiche Mie. Il conduttore, il bravo Massimo Bernardini, le ha quindi chiesto con quale collega avrebbe voluto condividere la prima puntata se il famoso format fosse diventato un giorno un programma.

Lei, inizialmente sorpresa e imbarazzata, ha tergiversato, per poi nominare due autentiche regine di Mamma Rai. Stiamo parlando di Antonella Clerici e Milly Carlucci. Se la prima non ha mai detto nulla riguardo a Carmelita, la seconda ha rivelato nel 2021 di averla contattata più volte per averla nel suo show come ballerina per una notte. Tuttavia la stima non è mai scemata fra di loro.