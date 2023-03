Alvin, spunta la chat privata con Ilary Blasi: il contenuto fa impazzire il web

Alvin e la chat privata con Ilary Blasi fa impazzire il web. Tutti vogliono saperne di più, cosa sarà successo tra i due conduttori dell’Isola dei Famosi?

C’è aria di maretta tra Alvin e Ilary Blasi, il quale mostra la chat privata con Ilary sui social. Il contenuto fa impazzire il web, i fan si scatenano. Per colpa di questo evento la messa in onda della nuova stagione dell’Isola dei Famosi è a rischio?

La chat privata tra Alvin e Ilary

Il 17 aprile arriverà su Italia uno una nuova stagione dell’Isola dei Famosi. Tra le varie peripezie che si sentono da mesi a tal proposito, finalmente è stato annunciato lo staff lavorativo, finora messo in discussione. Alla conduzione ci sarà sempre la bella ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, la quale dopo la conferma che lei e suo marito finiranno in tribunale per spartirsi i loro beni durante la separazione, ha proprio bisogno di lavorare. Se no la parcella dell’avvocato chi la paga?

Come inviato ci sarà sempre Alvin, nessuna sostituzione quindi con Filippi Bisciglia, come riportavano le indiscrezioni. Come opinionisti troveremo Enrico Papi e Vladimir Luxuria e infine i naufraghi pronti a partire per una nuova avventura su Honduras saranno, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, Cristina Scuccia (la ex Suor Cristina di The Voice), Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Christopher Leoni, Claudia Motti, Gian Maria Sainato e Marco Predolin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A L V I N (@bravoalvin)

Il contenuto della chat di Alvin

Spunta sui social lo screen di una chat privata tra Alvin e Ilary Blasi, che mostra le icone di diverse note vocali rilasciate tra i due, una sorta di “botta e risposta”. Diversi tag rilasciati da Alvin, fanno presagire un grosso litigio in corso, il web impazzisce perché vuole sapere cosa sta succedendo.

Secondo le fonti, questa non è altro che una trovata pubblicitaria per fomentare di più l’ansia dei followers all’arrivo della nuova stagione dell’Isola dei famosi. Per altri è una chiara frecciata di Alvin ai recenti pettegolezzi che vedevano il noto conduttore ai ferri corti con la Blasi, per via di una sua ipotetica “silurata” dall’Isola. Da quello che possiamo capire però, Alvin sarà al fianco di Ilary anche in questa edizione, quindi si potrebbe dire che “pace è stata fatta”.

C’è anche l’indizio di qualche giorno fa, in quanto Alvin e Ilary Blasi sono stati visti assieme durante la festa di Michelle Hunziker, sorridenti come al solito. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi dei prossimi giorni.