Paolo Bonolis conosce benissimo un’allieva di quest’edizione di Amici: il retroscena inedito

L’amatissimo conduttore Paolo Bonolis conosce molto bene una ballerina seduta tra i banchi dell’attuale edizione di Amici. Ecco di chi si tratta.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Adesso fa compagnia al pubblico di canale 5 ogni sera, prima del telegiornale, con Avanti un altro! in compagnia dell’inseparabile Luca Laurenti.

Con il formidabile cast regala tanti sorrisi, contando sulla complicità dei concorrenti che stanno allo scherzo. Di conseguenza si vengono a creare dei simpatici siparietti che fanno il giro del web ottenendo tanti consensi. Chiaro segno che il programma televisivo riscuote sempre un enorme successo.

Nel suo curriculum ci sono tantissimi programmi che ha condotto e tra questi possiamo menzionare Chi ha incastrato Peter Pan?. I protagonisti assoluti erano dei bambini dolcissimi, ma allo stesso tempo svegli al punto tale da dare risposte al conduttore del tutto inaspettate. Uno di questi adesso fa parte del talent show di Amici di Maria De Filippi.

Volete un indizio? E’ una ballerina apprezzata da Alessandra Celentano per la sua inestimabile bellezza. Prima era seguita da Raimondo Todaro e ora da Emanuel Lo. Inoltre grazie a quest’esperienza ha trovato anche l’amore. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Ha esordito a 5 anni in tv”

L’allieva in questione è Megan Ria. Ebbene sì…lei è stata una delle protagoniste di Chi ha incastrato Peter Pan?. A svelarlo sono stati i nonni paterni durante un’intervista rilasciata al settimanale Di Più: “Megan è come una figlia. Da quando è nata ha trascorso le estati da noi, abbiamo contribuito alla sua crescita. Lo sa che ha esordito a 5 anni in tv con Paolo Bonolis?”.

Se Megan adesso sta realizzando il suo sogno lo deve soprattutto alla madre: “Devo tutto a mia madre. In casa non avevamo soldi. C’è stato un periodo che non avevamo neanche le luce. Lei ha fatto trecentomila lavori, come la signora delle pulizie, affinché realizzassi il mio sogno più grande: ballare. Se non era per lei, oggi non sarei qua. Vorrei riscattarla per tutti gli anni di sacrifici che ha fatto per me e la danza. Si è tolta il cibo da bocca, ha rinunciato a comprarsi dei vestiti. Mi diceva ‘Megan, pazienza se c’è la pasta in bianco. Ciò che conta è che balli‘”.

La love story con Gianmarco

Gianmarco Petrelli è un allievo della Celentano, apprezzato sia per la bravura che per la simpatia. Da quando fa coppia fissa con Megan i fan sono felici perché il loro amore è puro e genuino.

Lui ha ottenuto la maglia per accedere al Serale, quindi si spera che la stessa sorte tocchi anche all’amata. Del resto sarebbe bello vederli insieme anche nell’ultima fase del reality.