Serena Bortone si sbottona su Milly Carlucci: “Mi ha chiesto di far…”

La splendida Serena Bortone a ruota libera sulla collega. Le sue parole hanno lasciato il segno.

Due grandi nomi a livello di conduzione che operano da tempo nell’Azienda di Viale Mazzini. Così si possono descrivere e pure a buona ragione Milly Carlucci e Serena Bortone. Entrambe amatissime e molto apprezzate dal grande pubblico, conducono programmi di grandissimo successo.

La prima è reduce da una stagione molto chiacchierata di Ballando Con le Stelle, mentre la seconda ci fa compagnia ogni primo pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai Uno con Oggi È Un Altro Giorno. Ora le vedremo insieme nella nuova e attesa edizione de Il Cantante Mascherato. Milly sarà ancora una volta al suo timone, mentre Serena sarà impegnata nel ruolo di giudice investigatore.

Ad affiancarla in questa nuova missione il veterano Francesco Facchinetti, la carismatica Iva Zanicchi e i simpaticissimi Flavio Insinna e Christian De Sica. In questi giorni sono state presentate ufficialmente sui Social le maschere e i telespettatori a questo punto non vedono l’ora di vederle esibirsi sul palco.

Serena è pronta a far togliere la maschera

Chiaramente anche Serena è molto elettrizzata all’idea di tentare di smascherare chi si nasconde per l’appunto dietro alla maschera. Non per nulla, come ha rivelato in una recente chiacchierata a cuore aperto a TV Sorrisi E Canzoni, anche il mestiere del giornalista consiste in questo, quando si appresta a compiere interviste.

E sono proprio quest’ultime il piatto forte del suo seguitissimo Oggi È Un Altro Giorno. Lei è molto apprezzata per la sua solarità e per la sua spontaneità. Ama andare a braccio e non leggere alcun gobbo. Pazienza se, come lei stessa ha confessato, arriva qualche gaffe. Lei preferisce essere vera e sincera, non solo nella vita privata, ma anche quando opera in TV.

La sua confessione su Milly

Il nome della sua ragguardevole schiettezza ha anche voluto rilasciare, sempre nel corso della sua sopracitata intervista. una dichiarazione riguardo a Milly Carlucci. A quanto pare è stata proprio lei in persona a chiederle di entrare a far parte della sua squadra di investigatori. Lei le è molto grata per tale proposta che ha accolto con grande gioia.

Del resto si sa che lei è una grande appassionata di musica, oltre che dell’Opera e del Cinema. Inoltre ama tantissimo leggere. Adora studiare e approfondire come si deve le questioni che le stanno maggiormente a cuore. Certamente come in passato ha fatto Caterina Balivo, sarà solita fare i compiti a casa per poi presentarsi in trasmissione molto preparata al momento di dire la sua sulle maschere in gara.