Alfonso Signorini, dopo tanti anni di carriera è finita: l’addio è dolorosissimo

Alfonso Signorini, arriva la doccia fredda per il giornalista e conduttore del GF Vip. I suoi estimatori sono sconvolti.

Ormai ci siamo, la finalissima dell’attuale dizione, la settima per l’esattezza, del padre di tutti i reality in versione vip, è vicinissima e più ci si avvicina alla speciale serata e più diventano forti e aspre le discussioni fra i concorrenti rimasti. Dopo l’uscita di Antonino Spinalbese, ora gli occhi sono quasi tutti puntati su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

I due hanno intrecciato da tempo un’intricata storia d’amore e attualmente sono davvero ai ferri corti. Tuttavia, a partire dal suo fischio d’inizio, il GF Vip 7 ha dato ben altri pensieri al suo conduttore. Signorini infatti si è trovato a dover gestire numerose gatte da pelare. La prima in assoluto è stata il caso il Marco Bellavia che ha fatto molto scalpore praticamente ovunque.

E poi atti di bullismo e una bestemmia pronunciata, quando aveva appena messo piede nella Casa, da Riccardo Fogli, che gli è costata l’immediata squalifica dal gioco. Eliminazioni a sorpresa dal gioco e nuove entrate, che hanno lasciato basiti i più. Le discussioni sono all’ordine del giorno e talora la tensione tra i vari gieffini è veramente molto alta.

Sempre alla caccia di scoop

Oltre a questo importante impegno, Alfonso non ha mai lasciato quello strettamente legato al giornalismo, che è il suo primo grande amore. Da quando lavora per il magazine Chi ci regala grandissime esclusive in ogni numero. Tra i numerosi scoop ricordiamo la rivelazione del nuovo compagno di Ilary Blasi.

Stiamo chiaramente parlando dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. O ancora possiamo citare l’ultima visita, prima di andarci ad abitare, di Noemi Bocchi con suo padre in quella casa che è diventata poi il suo nido d’amore con Francesco Totti. Tantissime inoltre le interviste e a cuore aperto a personaggi noti dello spettacolo e dello star system non solo italiano ma pure internazionale.

Non è più lui il direttore

Ora però non è più Alfonso a dirigere in qualità di direttore Chi, dal momento che è stato promosso a manager. Difatti al momento ricopre il prestigioso ruolo di direttore editoriale. La comunicazione ufficiale è avvenuta direttamente dalla Mondadori. A prendere il suo posto è Massimo Bormis.

Nell’ultimo periodo tra l’altro Chi ha riscontrato non solo sempre più interessanti vendite in edicola, ma anche una grandissima crescita sui Social., in particolare su Instagram e Facebook. Le fotografie pubblicate non sono solo cliccatissime, ma anche condivise praticamente ovunque. E di ciò Alfonso, così come il suo nuovo “erede”, non possono che esserne molto orgogliosi.