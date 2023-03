Francesca Chillemi e Can Yaman, di nuovo insieme: finalmente li rivediamo ‘mano nella mano’

Per la gioia dei più romantici, Francesca Chillemi e l’attore turco di nuovo insieme. E in Rete è subito il Caos.

Lei è indubbiamente, ora come ora, una delle regine indiscusse della fiction italiana. Star di Che Dio Ci Aiuti, dopo l’abbandono della mitica Elena Sofia Ricci, ha conquistato tutti quanti grazie al suo convincente ruolo di Azzurra Leonardi. Ha iniziato a muovere i suoi passi nel vasto mondo dello Spettacolo vincendo Miss Italia.

Bellissima e dotata di una fisicità da 10 e lode, ha lavorato moltissimo nella Moda e svolto il ruolo, che svolge anche tutt’ora, di testimonial per svariati marchi e realtà. Ha studiato seriamente recitazione dizione e ha dimostrato ben presto di avere tutte le carte in regola per diventare la brava attrice che è oggi, sia in parti più brillanti che drammatiche.

Lui è un vero e proprio divo, non solo nella sua Turchia, ma anche nel nostro Paese. Da più di un anno ha scelto di vivere nella Capitale e lavora a spron battuto sul Piccolo Schermo. È bellissimo e oggi è uno degli uomini più desiderati. Attualmente si trova sul set della nuova serie di Disney Plus El Turco, che lo vede indiscusso protagonista.

Un grande feeling

Alcune foto rubate dal set sono diventate in men che non si dica virali, come lo sono diventate tempo fa, quelle che lo ritraevano in compagnia della splendida Francesca. I due a settembre hanno presentato, rigorosamente in anteprima, al prestigioso Festival del Cinema di Venezia la fiction di Canale 5, Viola Come Il Mare.

Composta da 12 episodi, ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori. Al di là della storia principale e dei fatti di cronaca narrati in ogni singolo episodio, a interessare maggiormente il grande pubblico era il feeling che si era creato tra i due attori fuori da set. Si era infatti iniziato a vociferare che fra di loro non ci fosse solo un rapporto professionale, ma qualcosa di più.

Ancora complici, ma solo per fiction?

Si è in pratica voluta vedere una grande complicità pure a telecamere spente. Tuttavia se lui si professa da tempo single, lei è felicemente accompagnata da molti anni con Stefano Rosso, che l’ha anche resa mamma. È stato l’attore turco a smentire ogni cosa, chiedendo maggior rispetto per la collega e amica. Lo ha fatto anche intervenendo sui Social.

Tuttavia ora i due sono pronti a farci nuovamente sognare. Mano nella mano, ma solo per fiction. Difatti è disponibile su Netflix la prima stagione integrale di Viola Come Il Mare. Prevista è pure la registrazione della seconda stagione anche se non a breve termine, visto il clamoroso successo ottenuto nel primo atto. Tantopiù che sia Francesca che Can, come coppia artistica, piacciono davvero molto.