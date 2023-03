Costanza Caracciolo, dopo due gravidanze il suo corpo è così: senza vergogna si mostra sui social

Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la Notizia, si è mostrata sui social dopo ben due gravidanze in un modo del tutto inaspettato. Tanti sono i commenti che ha ricevuto.

Nata a Lentini il 17 gennaio 1990, Costanza Caracciolo ha una carriera di modella, conduttrice, showgirl e stilista. Diplomata al liceo classico, ha partecipato nel 2008 al programma televisivo Veline vincendo con Federica Nargi. Le due hanno ballato sul bancone di Antonio Ricci per ben 4 edizioni per un totale di 885 puntate.

Successivamente si è cimentata nell’attività di attrice e con l’inseparabile collega si è messa alla prova in un’edizione di Pechino Express, precisamente quella del 2012. Anche se non sono riuscite a portare a casa la vittoria, hanno conquistato ulteriormente il pubblico italiano per l’impresa ardua affrontata insieme.

Nel 2013 le due bellissime con Francesca Fioretti sono state le testimonial di Yamamay. Poi la Caracciolo ha svolto lo stesso compito per abiti da sposa dello stilista Claudio Di Mari. Nel 2015 ha fatto parte del cast di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2014 ha nuovamente posato, ma per costumi da bagno NikiB.

Nel curriculum ha aggiunto anche la collaborazione con Belen Rodriguez per rappresentare il brand d’acconciature Cotril. In effetti ha saputo sfruttare il suo fascino, però con l’arrivo di due splendidi figli ha messo davanti a tutto la famiglia. Di recente sui social ha dimostrato che a prescindere dalle gravidanze potrebbe riprendere il lavoro di un tempo.

Costanza Caracciolo ha stregato il web

Costanza Caracciolo è legata da anni all’ex calciatore Christian Vieri e dal loro amore sono nate due splendide bambine. Nel 2019 si sono sposati con rito civile a Villa Litta, un famosi quartiere di Milano. L’anno prima è nata Stella mentre nel 2020 è arrivata nella loro vita Isabel. Entrambe hanno ereditato sicuramente il fascino disarmante della madre.

In queste ore è stata proprio lei a condividere sul suo profilo Instagram una storia in cui compare in intimo. Si può vedere perfettamente il tag della pagina di Yamamay. I follower le hanno fatto tantissimi complimenti, in quanto sembra che il tempo si sia fermato. La sua fisicità non ne ha assolutamente risentito delle gravidanze.

Momenti tesi per la famiglia Vieri

Nel periodo natalizio, ai tempi della pandemia, Vieri è stato costretto a trascorrere da solo le feste per via del Covid. E’ stata la moglie a riferirlo ai fan con un messaggio sui social.

“Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da ormai due anni a questa parte”. Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo.