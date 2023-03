Rocio Morales, lo ammette una volta per tutte: “Ecco perché non sposo Raoul”

Rocio e il suo Raoul fanno coppia fissa da moltissimi anni ormai. Eppure non si sono ancora sposati. Il motivo? Parla lei.

Sono entrambi bellissimi e vincenti. Attori stimatissimi sia per il Grande che per il Piccolo Schermo, sono anche molto chiacchierati per il loro privato, che tale non riesce mai a rimanere. Quando si sono conosciuti sul set di Immaturi, lui era ancora sposato con Chiara Giordano, con la quale aveva messo al mondo due figli maschi che oggi sono grandicelli.

Lei, al tempo, era ancora poco conosciuta nel nostro Paese. Era un’attrice agli esordi e una splendida modella. Prima di iniziare una vera e propria relazione, come ha raccontato lo stesso Raoul nel corso di alcune interviste a cuore aperto, ha concluso il suo matrimonio, per una questione di assoluto rispetto nei confronti di Rocio e della sua ormai ex moglie.

Ha poi costruito una nuova famiglia con l’attrice, mettendo al mondo due bambine, che sono ancora piccoline. Se all’inizio i rapporti con i suoi primi due figli erano complicati, oggi le cosa vanno decisamente meglio. Anche Chiara Giordano si è fatta una vita dal punto di vista sentimentale.

Molto criticata in passato

Rocio, dal canto suo, ha dimostrato sempre più il suo talento di attrice, ha anche dato alle stampe due bei romanzi. Del resto la scrittura e la comunicazione sono sempre state due sue grandissime passioni. Sta di fatto che sovente la donna è stata molto criticata per la sua storia d’amore con Bova, soprattutto perché quando lo ha conosciuto, come poco fa accennato, lui era ancora sposato.

Lei, come ha rivelato al Messaggero, ne ha sofferto moltissimo, anche perché è stata descritta come una persona priva di valori. Lei si è sentita ferita ma grazie alla grande educazione ricevuta dalla sua famiglia d’origine e all’amore, da lei definito purissimo, per il suo Raoul, è riuscita a superare tutto questo.

Niente nozze per ora

Successivamente lei e Raoul hanno dimostrato di voler fare ancora più sul serio, mettendo al mondo due bambine. Nonostante ciò non si sono ancora sposati. Ciò ha lasciato perplessi i più, che hanno iniziato a chiedersi per quale motivo non avessero pensato alle nozze. A rivelarne il motivo è stata lei stessa.

La proposta ufficiale non è ancora arrivata dal suo compagno, ma in ogni caso lei lo considera già suo marito a tutti gli effetti. Tanto più che sovente quando si rivolge a lui, utilizza tale epiteto. Non ritiene il matrimonio un passo fondamentale, ma non lo esclude a priori. E intanto i suoi fan sognano ad occhi aperti di vederla pima o poi con indosso un meraviglioso abito bianco.