Kate Middleton, ci dà un taglio netto: purtroppo ora non è più possibile tornare indietro

Kate Middleton con un taglio netto non può proprio più tornare indietro. I fan hanno deciso, chissà se lei li vorrà ascoltare?

“Un colpo di testa” quello appena visto da Kate Middleton, con un taglio netto non può più tornare indietro. Il mondo del web si scatena, c’è chi l’appoggia e chi no. Cosa ne penserà suo marito William?

Il taglio netto di Kate Middleton

Kate Middleton è famosa per essere considerata una donna semplice, molto ligia alle regole ma anche molto “alla mano” nella scelta del suo outfit. Ha uno stile tutto suo, in molti infatti la seguono e la imitano, come farebbero con una delle tante influencer presenti sui social. È sempre vestita in maniera impeccabile, ogni dettaglio coordinato le dà quel tocco in più che la rende una delle principesse più amate di sempre. Non sdegna l’acquisto di capi più alla “portata di tutti” rispetto ai prezzi canonici dei reali e indossa gli stessi abiti in occasioni diverse a differenza dei suoi colleghi di “sangue blu” che non indossano mai lo stesso capo due volte.

In questi giorni una carinissima challenge è stata accettata da William e Kate, i quali durante il loro tour reale, si sono fermati all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbot nel Galles. Qui dopo una rapida occhiata alla palestra, sotto suggerimento dei proprietari, i due Duchi del Galles, si sono sfidati ad una sfida “all’ultima pedalata” sulle bici da spinning per 45 secondi. Nonostante l’outfit completamente inadatto ad un evento sportivo, Kate ha battuto William, aggiudicandosi una piccola coppa dorata.

Kate non può tornare indietro

Kate Middleton ci dà un taglio netto e non può più tornare indietro, in quanto i fan l’hanno acclamata. Durante un recente “giochino” effettuato dai suoi fan sui social, sono state pubblicate delle foto ritoccate in cui si vede la reale con un taglio corto. Ovviamente anche in questa versione la Middleton rimane sempre una bellissima donna.

Nonostante la nuora di Lady Diana abbia sempre portato i capelli lunghi, adattandoli alle varie pieghe in base agli eventi a cui prendeva parte, potrebbe pensare di stravolgere il suo look, dopo aver visto come starebbe con un taglio decisamente più corto. I fan l’hanno acclamata, approvando un suo futuro e ipotetico “colpo di testa”. Bisognerà vedere se Kate accetterà i consigli dei fan e ci darà un taglio netto. Cosa ne penserà William di questo ipotetico cambio di immagine?