Tina Cipollari col pancione: la foto amarcord fa sognare i fan

Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne, ha rilasciato una sua foto amarcord che fa sognare i suoi fan, lei col pancione è bellissima. Fioccano i ricordi, la Cipollari commossa dai ricordi.

Le fotografie sono il patrimonio dell’umanità, in quanto immortalano dei ricordi che rimarranno per sempre nel cuore di chi le ha scattate. Ecco perché lo scatto di Tina Cipollari col pancione potrebbe essere una delle cose più belle che hai visto oggi. Il clima amarcord fa sognare i suoi fan.

Quello scatto nostalgico di Tina

Dopo la tragica notizia della morte di Maurizio Costanzo, sono in molti che si sono “precipitati” al funerale del noto giornalista e conduttore. Tina Cipollari poi è molto legata anche a Maria De Filippi, con la quale lavora “spalla a spalla” tutti i giorni all’interno del programma, Uomini e Donne. Ecco perché sia lei che il collega Gianni Sperti, non potevano proprio mancare alla cerimonia di addio di Costanzo.

Tina si è detta molto preoccupata per Maria, l’ha vista molto provata e non sa come potrà reagire nei prossimi giorni, quando avrà assimilato la perdita del marito. Con queste parole ha concluso l’intervista davanti alla chiesa: “…intanto la abbraccio e sono sicurissima che in questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo siamo tutti davvero disperati”.

Tina Cipollari con il pancione

La nota soubrette di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha sempre pubblicato molti scatti di sé per quanto riguarda la sua attività lavorativa, ma meno per quelli che riguardano la sua vita privata. Ecco perché vedere una foto di lei con il pancione è veramente una concessione molto forte da parte della donna.

In questo scatto amarcord, i fan sognano nel vederla così. Qui Tina era incinta di uno dei suoi figli, avuti con il precedente marito, Chicco Nalli, conosciuto sul trono di Uomini e Donne. I due hanno avuto tre bellissimi figli, Mattias, Gianluca e Francesco.

Gli scatti di quella fase della vita della Cipollari sono molto pochi, specialmente dopo che i due hanno divorziato, non si vedono molte foto di Tina e Chicco insieme. Oggi la Cipollari ha voltato pagina, ma il suo ex marito rimarrà comunque sempre una piccola parte di sé, proprio per via dei loro tre figli, ai quali lei risulta essere molto legata. E voi cosa ne pensate di questa foto? Avete tirato fuori i fazzoletti?