Funerali Costanzo, autore del selfie con Maria ridotto malissimo: ecco cosa è stato costretto a fare

Guai in vista per chi ha realizzato un selfie con la vedova Costanzo. Costretto a prendere una decisione molto drastica.

Indubbiamente la scomparsa di un personaggio molto in vista e amato sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico come Maurizio Costanzo ha fatto molto rumore. Lui ha fatto la storia del giornalismo e del talk show nel nostro Paese. Tantissimi i colleghi che si sono ispirati a lui e che in passato, quando erano ancora giovanissimi e agli esordi, hanno seguito i suoi preziosi consigli.

Esemplare in tale direzione è stata la dichiarazione di Gerry Scotti, che lo piange amaramente. Tuttavia sono stati davvero tanti i mestieranti del vasto mondo dello spettacolo, non solo strettamente legati al Piccolo Schermo che hanno voluto omaggiare il marito di Maria De Filippi, non solo facendo una visita alla camera ardente ma anche partecipando al funerale.

Un funerale gremitissimo di persone e che è stato trasmesso in diretta televisiva e che ha ottenuto un record assoluto di ascolti. Sui Social, in particolare Instagram, sono affollati ancora oggi, a distanza di più di una settimana dalla scomparsa di Maurizio, di messaggi a lui espressamente delicati.

Un selfie criticatissimo

Tuttavia a tenere banco è anche la notizia della richiesta da parte di un uomo di un selfie alla Regina delle Reti Mediaset, in un momento tanto delicato e doloroso per lei e per la sua famiglia. Lei, in nome della sua grande gentilezza, lo ha concesso, ma il gesto realizzato dal fan non è affatto piaciuto.

Così il video che lo immortalava intento a fare la richiesta e a farsi immortalare con la sua beniamina è in men che non si dica divenuto virale. Tantissime le critiche ricevute e i commenti negativi che hanno iniziato ad apparire pure sotto la fotografia che lui aveva pubblicato insieme a Maria.

La decisione estrema

L’uomo in questione è originario di un paese in provincia di Reggio Emilia, più precisamente Boretto. Il Corriere di Bologna ha rivelato, dopo aver ascoltato alcune fonti molto vicine a lui, che lui avrebbe un’autentica passione per i vip. Dunque ha deciso di non farsi scappare l’assai ghiotta occasione di potersi far immortalare insieme a Queen Mary. E nemmeno oggi si è mai pentito del suo gesto.

Inoltre un amministratore delegato della squadra di rugby Zebre Parmense che lo ha incontrato sul treno, ha svelato che l’uomo era assolutamente sconvolto per tuto ciò che stava accadendo. Oggi se ne va in giro con indosso con una mascherina chirurgica, per non farsi riconoscere. Tuttavia le critiche non accennano affatto a diminuire. Ed è il Caos.