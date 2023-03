Cristina Marino, la preoccupazione dei fan | Lei finalmente rivela: “Ci sono stata delle complicanze post partum e…”

Cristina Marino, la bellissima moglie di Luca Argentero, rivela di alcune complicazioni dopo il parto. Alta la preoccupazione nei cuori dei suoi fan.

Quando si sono conosciuti, lui era già un divo del Grande e Piccolo Schermo. Lei, dopo varie esperienze come attrice che svolge anche ora, ha scelto la via del fitness e oggi è una vincente imprenditrice digitale in tale direzione. Ben presto la coppia ha dimostrato di fare sul serio. Si sono sposati e hanno costruito insieme una meravigliosa famiglia della quale vanno entrambi molto fieri.

Dopo aver messo al mondo una splendida bambina, Luca e Cristina hanno fatto bis. Nina Speranza, la loro primogenita è nata in un momento molto difficile per il mondo intero, ovvero quello della pandemia da Covid-19. Il loro secondogenito è venuto da poco al mondo e il suo nome è Roberto Noè.

Felici e al settimo cielo, hanno prontamente informato i rispettivi fan della sua nascita, pubblicando alcuni scatti in cui hanno tagliato il suo volto, per una questione di privacy. Per godersi pienamente questo nuovo momento molto speciale per loro, hanno deciso di rallentare un poco la presa sui Social.

Ha parlato di complicazioni

Lei è poi tornata nelle ultime ore per salutare i suoi estimatori e aggiornarli sulla situazione attuale. Dopo averli ringraziati per i bellissimi messaggi che le avevano inviato, li ha rassicurati dicendo che va tutto bene. Nonostante ciò Cristina ha pure raccontato di alcune complicazioni a livello fisico, avvenute dopo il parto.

A quel punto i suoi estimatori hanno iniziato a rizzare le antenne. Lei gli ha prontamente sottolineato che non è successo nulla di grave e che ora sia lei che Luca hanno bisogno di trascorrere maggior tempo insieme, lontani dalla ribalta. Tutto questo lo vogliono fare al fine di godersi al massimo l’arrivo del nuovo arrivato.

Lei e Luca sempre più uniti e innamorati

Le cose tra lei e il marito vanno alla grande e i due sono sempre uniti e innamorati che mai. Vincenti sia sul lavoro che sulla vita privata, sono oggi una delle coppie più belle e affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Lui è considerato un autentico divo e da quando ha vestito i panni di Doc, la sua fama è cresciuta sempre di più.

Qualsiasi sua apparizione televisiva in salotti o talk show è seguitissima. Non per nulla anche la meravigliosa Maria De Filippi è sovente avvezza ad invitarlo alle sue trasmissioni. Anche Fabio Fazio ha voluto per una puntata accanto a sé l’attore, in compagnia della sua meravigliosa consorte. Il risultato? Una strepitosa, profonda e pure scherzosa chiacchierata a tre.