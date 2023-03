Allarme rosse al Grande Fratello Vip: concorrente non ce la fa più | Abbandona il gioco sul più bello?

Nuove grande per Alfonso Signorini e il padre di tutti i reality, una concorrente non ce la fa più. Molla tutto quanto.

Ormai manca davvero poco, per non dire pochissimo, alla fine della settima edizione del GF Vip. Quest’anno non si può di certo dire che i telespettatori, molto numerosi, si siano annoiati. Difatti, fin dalle sue primissime battute, non sono mancati i colpi di scena. Al di là del caso Marco Bellavia, sono stati davvero tanti i momenti che hanno fatto molto discutere, sia dentro che fuori la Casa.

Eliminazioni a sorpresa e new entry, nonché la nascita, come la rapida conclusione, di storie d’amore, che hanno appassionato i più. E ora che la finalissima è prossima, tutti quanti giocano per vincere, come è normale che sia. Inoltre i mesi di reclusione iniziano a farsi sentire. Non per nulla le discussioni si fanno sempre più tese.

Dopo l’uscita di scena di Antonino Spinalbese tra i grandi protagonisti di questa edizione a tenere banco in particolar modo sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, tra le preferite in assoluto dai telespettatori. Oriana Marzoli poi, dopo l’ennesimo due di picche ricevuto dall’ex di Belen. se ne è fatta una ragione e ora pare sempre più innamorata del bel Dal Moro.

Nicole ed Edoardo, una coppia molto chiacchierata

Tuttavia c’è anche un’altra coppia che ha fatto molto parlare di sé, soprattutto negli scorsi mesi. E lo ha fatto non solo perché composta da due personaggi molto interessanti, ma anche per via delle loro parentele. Lui infatti è il fratello di Guendalina Tavassi, che lo segue con grandissimo interesse da casa e che fa un tifo sfegatato per lui.

Lei è la sorellina di Clizia Incorvaia, con la quale ha uno splendido rapporto. Non per nulla sovente le due le abbiamo ammirate sovente sui Social sia in scatti che video che sono diventati in men che non si dica virali. Tra l’altro le due cognate avevano pure iniziato a fare comunella e a fare progetti per la neo coppia. Peccato che poi le cosa non stiano andando come sperato.

Il forte appello di Micol

E così Micol, che ha già avuto in passato momenti di debolezza e di grande confusione, oltre che di amaro sconforto, avrebbe nuovamente sbottato. Lei non ce la fa davvero più. È stanca di tutte le cattiverie fatta e dette all’interno del reality. È stomacata anche da ciò che è successo ultimamente nel van. Ed è in particolar modo delusa dai comportamenti che non riesce più a decifrare di Edoardo Tavassi.

La ragazza ha dunque deciso di lanciare un vero e proprio appello ai telespettatori, chiedendo loro di farla uscire dalla Casa, anche perché era stata messa al televoto. Una richiesta indubbiamente molto forte che è stata vista come una pugnalata al cuore dai suoi fan. Sta di fatto che lei è veramente molto provata. Ergo molti pensano che l’uscita per lei sia effettivamente la soluzione migliore.