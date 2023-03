Giorgia ed Emanuel Lo, il figlio ormai è bellissimo: ecco a chi somiglia di più

Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Non tutti conoscono il figlio, un bambino dolcissimo. Ecco a che dei due genitori somiglia tantissimo.

Emanuel Lo è uno dei maestri di ballo di Amici di Maria De Filippi. Ha sostituito Veronica Peparini, ma nonostante tutto è riuscito subito a conquistare i telespettatori. Con diplomazia e pacatezza espone i suoi pareri nello studio. Per ora ha dato la maglia del Serale a Maddalena dopo una fantastica esibizione.

Dal 2004 fa coppia fissa con la cantautrice Giorgia che vanta di un curriculum degno di tutto rispetto. Da poco si è esibita sul palco dell’Ariston proponendo la canzone Parole dette male. Con la collega Elisa ha cantato Di sole e d’azzurro e Luce riscuotendo un grande successo.

Giorgia ha spiegato che lui le ha fatto una corte serrata all’inizio. Per via degli 8 anni di differenza d’età non ha nascosto che si faceva dei problemi che poi ha capito che in fin dei conti non c’erano.

Per fortuna Emanuel Lo è riuscito a farle cambiare idea e adesso sono ancora innamoratissimi e genitori del piccolo Samuel, nato nel 2010. Non circolano sul web degli scatti recenti del figlio, però quelli che risalgono a un paio di anni fa sono sufficienti per capire se somiglia più al padre o alla madre.

“Mi sono lasciata andare”

Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto in un incidente stradale. Non sono stati bei momenti che è riuscita a superare con l’arrivo nella sua vita del maestro di ballo nel 2004: “Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza pensavo: ‘ Quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura’…alla fine mi sono lasciata andare e magicamente ho imparato a non essere gelosa”.

Ed ecco l’arrivo del piccolo Samuel. I fan della coppia sostengono che sia una goccia d’acqua della madre, anche se ha qualche tratto caratteristico di Emanuel Lo. A prescindere da tutto è evidente che sia molto amato e coccolato poiché nei pochi scatti disponibili sui social ha sempre un sorriso smagliante.

“Ha un bellissimo senso dell’umorismo”

“Sono più una madre che amica…A volte devi essere autoritario, ma ha un bellissimo senso dell’umorismo, fa battute fin da piccolo: ci ha appena detto che ha scelto il calcio perché è l’unica cosa in cui sua madre e suo padre, musicista e ballerino, sono negati”, ecco cosa ha detto Giorgia in una delle sue vecchie interviste.

Ciò dimostra che Giorgia sa essere amorevole, ma allo stesso tempo di polso. Cosa del tutto comprensibile, dato che bisogna seguire con costanza e dedizione la crescita dei figli.