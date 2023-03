Ex tronista finisce in tribunale: l’accusa è gravissima | Ecco perché ha abbandonato UeD

Una nota influencer ha pubblicato di recente una Instagram story in cui ha dimostrato che un’ex tronista di Uomini e Donne a breve dovrà recarsi in tribunale. Ecco di chi si tratta e perché ha a che con la legge.

In questi giorni le puntate di Uomini e Donne non stanno andando in onda per rispettare il periodo di lutto di Maria De Filippi, dato che ha perso da pochi giorni Maurizio Costanzo. Molti personaggi del mondo dello spettacolo si sono recati al funerale per dargli un ultimo saluto e tra questi non potevano mancare Pier Silvio Berlusconi, Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini e tanti altri.

Accanto alla conduttrice e al figlio Gabriele c’era anche Raffaella Mennoia, il braccio destro della De Filippi per quanto riguarda il programma dedito all’amore. Dietro le quinte si occupa di coordinare l’eccellente team che lavora in modo impeccabile. Tutti collaborano per far sentire a proprio agio i partecipanti, soprattutto i giovani del Trono Classico.

Nelle prossime puntate i telespettatori assisteranno alla scelta di Federico. In tanti vorrebbero che andasse via dallo studio con Carola mentre altri con Alice. Anche Lavinia potrebbe valutare la stessa idea e nemmeno in questo caso è possibile prevedere il finale. Fatto sta che i due hanno iniziato il percorso a settembre con Federico e Federica.

Il primo ha gettato la spugna perché non ha costruito nulla nello studio con le corteggiatrici. Federica ha mollato per lo stesso motivo, riferendo di non provare alcun trasporto per nessuno dei suoi corteggiatori. Si è dichiarata dispiaciuta, ma non poteva fare altrimenti. A oggi Deianira Marzano ha spiegato il motivo del suo ritiro.

“Qualcosa non mi tornava”

Federica aveva corteggiato Matteo Ranieri, però lui ha scelto un’altra. La De Filippi le ha dato la possibilità di sedersi sul trono per trovare l’anima gemella. Ciò è risultato inutile, dal momento che è andata vita da sola. Di recente la Marzano ha voluto condividere un post per mostrare un articolo sul suo conto.

“Federica è indagata per stalking. A denunciarla è stata il suo ex compagno di vita. Sarebbe accusata di una serie di reati come molestie, atti persecutori, violenza e altro e il suo ex ha presentato una querela contro di lei…Un’immediata convocazione-invito per essere interrogata come indagata per difendersi dalle gravi accuse che le sono state mosse”.

L’augurio dei fan

Federica si è sempre mostrata una persona molto forte. Del resto non è facile prendersi cura di un figlio senza contare sul sostegno di un partner. I fan credono che anche stavolta riuscirà a farsi valere.

Anche se ha avuto qualcuno contro all’interno dello studio, la maggior parte dei telespettatori crede che dietro l’aria da dura si nasconde un’anima dolce che ha bisogno di sentirsi amata e protetta.