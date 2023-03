Antonino Spinalbese, ‘rimprovera’ la figlia: “E’ una ladra di…”

Antonino Spinalbese ha finalmente riabbracciato la figlia Luna Marì. Tuttavia nelle ultime ore non ha esitato a rimproverarla per un gesto che non è stato ignorato.

Antonino Spinalbese lunedì scorso è andato via dalla casa del Grande Fratello Vip 7 perché non ha superato la nomination. Dal primo giorno si è messo in gioco e ha avuto modo di conoscere Ginevra Lamborghini. Tra i due stava nascendo una bella intesa fino a quando è stata costretta ad andare via per colpa di una frase detta a spese di Marco Bellavia.

Poi si è avvicinata a lui Giaele De Donà, con la quale non è andato oltre perché lei è sposata. In un secondo momento nella casa sono arrivati nuovi concorrenti e tra questi c’è stata Oriana Marzoli. Si sono dati una possibilità, però lui ha indietreggiato a causa di alcune affermazioni della bellissima.

Adesso è tornato alla vita di tutti i giorni, quindi avrà tante occasioni per incontrare Ginevra lontano dalle telecamere. Si sono scambiati un bacio durante una diretta per poi non incontrarsi per cause di forza maggiore. A quanto pare sembra che non siano intenzionati a perdersi di vista.

Antonino non ha nascosto la gioia di abbandonare la casa, dato che da 5 mesi non abbraccia la figlia, nata dalla relazione con Belen Rodriguez. In queste ore sui social sono comparsi insieme in una storia di Instagram dove lui la rimprovera, ovviamente con torno scherzoso.

“Ladra di peluche”

Il pubblico ha apprezzato il fatto che Antonino non ha mai menzionato Belen nel suo percorso. Quando l’ha fatto ha speso solo belle parole per la madre di Luna Marì. Non a caso Alfonso Signorini si è complimentato per il suo atteggiamento maturo e per niente approfittatore. Avrebbe potuto creare delle dinamiche accattivanti, però ha preferito fare un’esperienza televisiva pulita e senza causare problematiche a terzi.

Ha sempre ammesso di voler rivedere la figlia fino ad avere le lacrime agli occhi. Per fortuna ora può recuperare il tempo perso. Nella Instagram Story compare sia con Luna Marì che con un amico e l’ha rimproverata di prendere senza chiedere il permesso dei peluche. Il tutto è avvenuto in chiave ironica.

Un’amicizia non gradita

Tra Antonino ed Edoardo Donnamaria non scorre buon sangue perché quest’ultimo non ha mai visto di buon occhio la sua amicizia con Antonella Fiordelisi. Infatti i due vanno d’accordo e probabilmente si rivedranno all’esterno della casa.

Tuttavia se la storia d’amore con Edoardo continuerà, è evidente che tale ipotesi sarà messa da parte. Manca ancora un mese alla fine del reality, quindi potrebbe accadere di tutto. Nel frattempo tra Antonino e Ginevra sboccerà l’amore? Per scoprirlo non ci resta che attendere.