Uomini e Donne, nozze per una coppia nata proprio lì: succederà a breve

Una coppia nata nello studio di Uomini & Donne presto convolerà a nozze. Lei è stata una delle troniste più belle delle ultime edizioni. Ecco di chi si tratta.

In questi giorni i telespettatori non stanno seguendo le dinamiche sentimentali dei partecipanti. Purtroppo è venuto a mancare il 24 febbraio 2023 in un modo del tutto inaspettato Maurizio Costanzo, il marito di Maria De Filippi. Accanto a lei e al figlio Gabriele era seduta nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo di Roma Raffaella Mennoia, ovvero il braccio destro della conduttrice nel programma pomeridiano.

U&D dà la possibilità a chi si mette in gioco di trovare l’anima gemella. La tronista Clarissa Marchese, per esempio, fu corteggiata da Luca Onestini, ma scelse Federico Gregucci. Dopo qualche anno di fidanzamento sono convolati a nozze e ora attendono il secondo figlio.

Di recente sono andati via dallo studio mano nella mano Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Lei per anni ha sofferto per l’amore altalenante con Riccardo Guarnieri e alla fine ha voltato pagina. Chiaro segno che il vero sentimento può nascere anche in un contesto televisivo.

Qualche mese fa Sophie Codegoni ha annunciato di attendere una splendida figlia da Alessandro Basciano, anche lui ex partecipante del programma. In queste ore, invece, un’amatissima ex tronista ha annunciato le sue imminenti nozze con il corteggiatore che ha scelto. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Ci sarà anche una dolce sorpresa”

La ragazza in questione non è altro che la bellissima Sara Shaimi. I telespettatori ricorderanno del suo percorso del trono, durato per pochi mesi per questioni di tempistiche del programma. Eppure si è rivelato intenso e ricco di colpi di scena. Sara è sempre stata gentile nel porsi con gli altri e non ha mai perso le staffe.

Ha deciso di darsi una possibilità con Sonny Di Meo. Nessuno avrebbe scommesso sui due, anche perché hanno vissuto degli alti e dei bassi fino a poco tempo fa. Per fortuna tutto è solo un lontano ricordo, in quanto presto convoleranno a nozze. Andando nel dettaglio, diventeranno marito e moglie il 5 marzo 2023. Hanno organizzato di fretta e furia perché in realtà ci sarebbe altro.

Cicogna in arrivo?

Secondo quanto riferito da Deianira Marzano i due a breve potrebbero accogliere nella loro vita un figlio. Per ora nulla di certo, dunque non ci resta che attendere.

La notizia ha fatto fare i salti di gioia ai fan del programma. Del resto lo scopo di U&D è permettere a chi chiama la redazione di innamorarsi e costruire un futuro con una persona accanto.