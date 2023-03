Rai, conduttore ‘forzato’ ad andarsene: c’è chi ancora stenta a crederlo

Una pesante verità è stata rivelata, un noto conduttore Rai sarebbe stato forzato ad andarsene. C’è chi fa fatica a crederlo, ma le sue parole sono chiare. Il fatto è veramente molto grave.

La libertà di espressione dovrebbe regnare sovrana nel mondo dell’informazione, quando questa situazione viene a mancare non si può più parlare di tv libera. Ecco perché la confessione del noto conduttore ha lasciato tutti basiti, è stato forzato ad andarsene per il suo operato. C’è chi ancora stenta a crederlo, ma la situazione è questa.

Il noto conduttore Rai obbligato ad andarsene

Anche la Rai si è adeguata ai servizi on-demand e di streaming che offrono ormai le maggiori piattaforme online. La particolarità dell’app della Rai, denominata, Rai Play è quella di essere gratuita. Nessun canone per ora sulla sua piattaforma. Ed è proprio a questo che punta la nota emittente televisiva, in quanto ha notato benissimo che la maggior parte del suo pubblico è formata da telespettatori giovani, i quali amano guardare e riguardare i loro programmi preferiti sui vari dispositivi.

Grazie ad una delle serie tv Rai maggiormente seguite oggi, Mare fuori, l’emittente televisiva ha raggiunto un nuovo record di visualizzazioni sulla sua piattaforma. Ben 105 milioni di visualizzazioni soltanto nel mese di febbraio 2023. Questo segna definitivamente l’app della Rai tra quelle maggiormente usate e scaricate.

Cosa è successo al conduttore rancoroso?

Durante la puntata del programma di Rai 2, Belve, condotto da Francesca Fagnani, di qualche giorno fa, un noto conduttore Rai ha raccontato senza “peli sulla lingua” di quando fu costretto ad andarsene. C’è chi stenta ancora a crederci, eppure dalle sue parole le sue dimissioni furono forzate.

Stiamo parlando dell’ex conduttore Rai, Massimo Giletti, il quale dopo tanti anni di lavoro nella precedente emittente televisiva, adesso ha trovato lavoro presso La 7, con il programma Non è l’Arena. La Fagnani ha fatto molte domande dirette al conduttore, come è solita fare durante le sue interviste. Quando Francesca ha chiesto a Massimo, il motivo del suo allontanamento dai programmi Rai, Giletti ha risposto che il suo allontanamento è stato forzato per via di un mandante politico a cui non stava particolarmente simpatico.

Ha poi concluso: “Sarebbe bello chiederlo all’ex direttore generale (…) non mi va di dirlo, ma si capisce benissimo…Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone…”.