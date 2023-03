Raffaella Mennoia, il braccio destro della De Filippi è fidanzata proprio con lui: lo vedete sempre a Mediaset

Lo sapevate che Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi è fidanzata con un volto noto di Mediaset? L’avete visto spesso, non ci crederete ma si tratta proprio di lui.

In questi giorni di dolore, Maria De Filippi ha potuto contare non solo sull’affetto della famiglia, dei fan, ma anche su quello degli amici. Tra questi troviamo la sua migliore amica/braccio destro, Raffaella Mennoia, la quale non ha lasciato sola un attimo Maria durante il funerale di Maurizio Costanzo. Tra le tante indiscrezioni su di lei, sapevate che è fidanzata con un volto noto di Mediaset?

Il fidanzato di Raffaella Mennoia

Se vi siete chiesti chi fosse la donna vista al fianco di Maria De Filippi, durante i funerali di Maurizio Costanzo, sappiate che si trattava di una delle sue migliori amiche, Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria, ha 49 anni ed è sempre stata molto legata a Maria e alla sua famiglia. In primis ha esordito come postina al programma C’è Posta per te. Terminata quell’esperienza, la De Filippi l’ha voluta prima come autrice e in seguito come responsabile del programma di Uomini e Donne.

Le due donne si sono sempre sostenute e la loro amicizia la conoscono tutti. Hanno sempre avuto un forte legame, anche quando la Mennoia si è dovuta sottoporre ad un intervento alla tiroide, Maria non l’ha mai lasciata sola.

Raffaella e il suo grande amore per Mediaset…in tutti i sensi

Mediaset ha significato tutto per Raffaella Mennoia, la quale non solo lavora grazie all’emittente televisiva, ma il suo fidanzato è anch’esso legato a questo nome. In molti si chiederanno chi è il fidanzato del braccio destro di Maria De Filippi, non ci crederete mai, ma l’avete visto molto spesso nei programmi Mediaset.

Stiamo parlando di Alessio Sakara, il campione di arti marziali miste, noto anche per essere uno dei conduttori di Tu Si Que Vales dal 2017. In passato, la Mennoia era fidanzata con l’ex tronista Jack Vanore, conosciuto sul trono di Uomini e Donne. La loro storia durò dal 2007 al 2013 e nonostante la loro separazione, i due sono rimasti comunque in ottimi rapporti.

Raffaella e Alessio si sono conosciuti tra gli spalti di C’è Posta per te nel 2017 e da allora non si sono più lasciati. I due convivono insieme al loro cagnolino, nonchè mascotte di Mediaset, Saki. La Mennoia è anche famosa per aver pubblicato il libro, Cupido spostati, pubblicato nel 2020.