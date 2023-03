Maria De Filippi, qualcuno è riuscito a strapparle un sorriso durante i funerali: cosa ha detto

Non è un momento facile per Maria De Filippi. La scomparsa del marito le ha spezzato il cuore. Eppure qualcuno le ha strappato un sorriso.

La dipartita del noto giornalista e conduttore che ha fatto la storia del mondo del giornalismo e del talk nel nostro Paese, ha lasciato un enorme vuoto. Il grande pubblico lo rimpiange amaramente e lo ricorda con stima e affetto. Gli amici e i colleghi, molti dei quali dei veri e propri vip, hanno voluto ricordarlo con messaggi Social, corredati da fotografie dal sapore squisitamente amarcord.

Moltissimi di loro non solo hanno fatto visita alla camera ardente, ma sono stati pure presenti ai funerali. Funerali che sono stati trasmessi in diretta sia dalle Reti Mediaset, che Rai. Tutti i programmi televisivi in questi giorni non fanno praticamente altro che ricordare Maurizio e il suo ragguardevole talento.

Anche chi non ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo personalmente, ha sempre avuto l’impressione di parlare comunque di una persona conosciuta in profondità. Un amico e un uomo buono. Non per nulla il Web è invaso di parole volte a dargli l’ultimo saluto, ma anche a donare forza alla sua splendida vedova.

Maria e il suo lieve sorriso

Maria ha tenuto duro fino all’ultimo, ma alla fine, nel momento in cui, verso la fine della celebrazione funebre, la bara del marito stava per essere portata via per raggiungere il cimitero, è scoppiata in un lungo pianto, tra le braccia del figlio adottivo Gabriele. Lui è stato tra l’altro il primo a lasciarsi andare.

A sostenerlo anche Saverio e Camilla, i figli maggiori di papà Maurizio, che sono stati molto vicini anche a Queen Mary. Per lei il marito è stato tutto, un autentico punto di riferimento. Tuttavia a un certo punto, durante i funerali in chiesa. qualcuno è riuscito, inaspettatamente, a strapparle un piccolo e delicato sorriso.

La frase chiave

Maria ha ascoltato l’omelia con accanto il figlio Gabriele da una parte e dall’altra l’AD delle Reti Mediaset, l’affascinante Pier Silvio Berlusconi, suo grande amico. Quando il celebrante ha raccontato della golosità del defunto, lei, forse ricordando alcuni momenti di vita insieme spensierati, ha sorriso. “Gli spacciavate per cioccolato”, è stata la frase chiave di tutto quanto.

Con essa è stato ricordato l’episodio, da lei stessa raccontato più di un anno fa, durante una sua ospitata insieme al marito a Che Tempo Che Fa. In poche parole, visto che Maurizio non poteva mangiare zuccheri, doveva seguire una dieta ben mirata. Per cui anche il suo adorato gelato al cioccolato, non era come quello tradizionale. Tant’è che lui lo aveva defunto una sorta di pantomima.